El violento encuentro secreto entre Redrado y Luciana Salazar: "Le tiró de todo"

Luciana Salazar y Martín Redrado tuvieron un encuentro secreto, pero todo terminó de la peor manera.

La historia de amor entre Luciana Salazar y Martín Redrado parece nunca terminar y, además, escala en su violencia. Desde hace largo rato, la mediática y el economista están peleados, pero recientemente se filtraron los detalles de un encuentro secreto, que terminó de la peor manera.

Parecía que Salazar y Redrado había cerrado su historia y sólo mantenían un vinculación mínima por Matilda, la hija de Luciana que el ex titular del Banco Central de la República Argentina se comprometió legalmente a sostener. De hecho, la mediática expuso en su momento los acuerdos con Redrardo y eso dinamitó lo poco que quedaba del vínculo.

No obstante, en Intrusos develaron que ambos mantuvieron encuentros ocultos donde las cosas no salieron nada bien. De acuerdo con la información que dio la periodista Paula Varela en vivo, la exparticipante de Showmatch: La Academia mantuvieron tres encuentros en las últimas dos semanas y no terminaron muy bien.

La panelista del programa de América TV develó que la expareja se contactó mediante un amigo de Redrado, que llamó a Salazar para acordar una reunión ya que ambos se tienen bloqueados en sus celulares. Si bien Luciana se negó en un principio, terminó accediendo y el mitín se concretó.

Pero la reunión no terminó nada bien y llegó a cierto grado de violencia. “Estaba sacada. Le tiró de todo. Él, mudo, callado, escuchaba. Ella le dijo que no tenía nada más que hablar y se fue. No llegaron a nada", filtró Varela sobre la pelea. Más tarde hubo un segundo encuentro en el que fue Redrado quien habló para disculparse y también realizó un pedido para volver a entablar un vínculo con Matilda, sin volver a formar una pareja con Salazar.

Luciana, combativa, le replicó que él la invitó a un viaje mientras mantenían una disputa judicial. “Él se hizo cargo que el mail para pasar las vacaciones juntos lo mandó él”, aseguró la panelista. Asimimo, confirmó que la condición de la modelo para cumplir con los pedidos de Redrado es que él se disculpe en vivo.

La último pelea entre Salazar y Redrado

En diciembre pasado, Redrado se separó de su novia Lulú Sanguinetti y en los medios dedicados a la farándula se informó que el motivo habría sido que ella le propuso convivir y él no quiso. No obstante, en Polémica en el Bar (América TV), Luciana Salazar explotó y realizó un descargo al borde de las lágrimas: “Él se separó de su ex por mí, se lava las manos y no quiere decir la verdad”.

“Se separó por mí, porque era incompatible tener una relación de pareja y tener al mismo tiempo una relación conmigo y con mi hija a escondidas. Ni yo ni mi hija tenemos por qué ser escondidas. No le hacemos mal a nadie”, enfatizó.

Días más tarde, Salazar expuso en sus redes una captura de un mail en el que Redrado intentaba reconquistarla. “Hola Luli, ya está reservado el Trump. Me encantaría que cenemos la noche de reyes”, le decía el economista.