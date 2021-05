El violento ataque de Nazarena Vélez contra Daniel Agostini: "Le rompí todo"

La mediática aseguró que volvería a cometer el mismo acto.

Nazarena Vélez es una de las figuras del espectáculo más activas en las redes sociales. Tiene canal de YouTube propio y allí comparte una importante cantidad de contenido, al igual que en su cuenta de Instagram. Y fue justamente allí donde recordó un violento hecho que la involucró a ella y a Daniel Agostini, el cantante de cumbia que supo ser su pareja años atrás y con quien tuvo al Chyno Agostini, el hijo de ambos.

“Siempre que nos juntamos recordamos los tiempos familiares con Chyno y Barbie. Y nos acordamos cuando le rompí todo el auto al padre (Daniel Agostini) porque no lo podía ver", comenzó diciendo Nazarena Vélez, haciendo alusión a las épocas en las que peleaba con Agostini por la tenencia de su hijo. Claramente, estaban dentro de un marco de tensión y problemas familiares que de ningún modo justifican su accionar.

Al respecto, Nazarena aseguró: "Qué sacada. La verdad, qué sacada... Pero lo volvería a hacer. Recuerdos de una familia muy normal... No me toques un pibe porque me vuelvo loca fuerte... Hacía tres meses que no veía al Chynete". Hoy en día, la relación entre Nazarena Vélez y Daniel Agostini es mucho más cordial que por ese entonces, cuando el pequeño Chyno estaba en medio de un escándalo que terminó con un auto roto.

Grave denuncia de Nazarena Vélez contra Luis Miguel: "Él quería otra cosa"

Corrían los años de la década de 1990 cuando Nazarena Vélez conoció a Luis Miguel. Ella por ese entonces estaba recién separada de su marido Alejandro Pucheta, el padre de su hija Bárbara, y decidió enfrentar a quien por ese entonces era su ídolo. En búsqueda de un autógrafo, las cosas no salieron como ella esperaba.

En Lo de Mariana, Nazarena Vélez realizó una grave denuncia contra "El Sol de México" y aseguró que salió "corriendo" luego de encontrarse con Luis Miguel para tan sólo pedirle un autógrafo. "Cuando lo conocí, salí corriendo. Fui por un autógrafo pero él quería otra cosa y yo me fui", aseguró la mediática y productora teatral.

De todos modos, más allá del polémico gesto del cantante, Nazarena Vélez reconoció que hubo un acercamiento: "Fue solo un beso... Cuando lo conocí era completamente fan. Fui de larva a conocerlo... Recién me había separado de Alejandro, el papá de Barbie. Y yo era muy tonta en esa época. Me casé virgen, era muy de reprimir".