El video que Pampita le mandó a Vicuña como sorpresa por su cumpleaños

Pampita sorprendió a Benjamín Vicuña con un video por su cumpleaños, mientras el actor atraviesa un difícil momento desde Chile.

Pampita Ardohain comparte tres hijos con su expareja, Benjamín Vicuña: Bautista, Beltrán y Benicio. A pesar de su mediática separación en 2015, hoy en día mantienen una relación bastante amena e incluso siguen demostrándose el cariño mutuo que se tienen. Como él está en Chile por temas laborales, Pampita le mandó un video sorpresa desde Buenos Aires a modo de regalo de cumpleaños.

Este 29 de noviembre, el actor chileno cumplió 43 años y la modelo lo sorprendió con un video, mientras atraviesa su nueva separación, esta vez, con “La China” Suárez, quien a su vez está involucrada en la polémica de Wanda Nara y Mauro Icardi.

En medio de este difícil momento, Pampita grabó un video con los tres niños y se lo mandó a Vicuña. “Papá, te hacemos este video porque te queremos mucho y porque feliz cumpleaños”, le dice Benicio, el menor de los hermanos de tan solo 3 años al comienzo del video. A él le siguió Bautista, el mayor de todos, de 13.

“Pa, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Quería mandarle un saludo al mejor papá del mundo, que me enseñó todo lo que sé, cómo le tengo que hablar a la gente, cómo tengo que jugar al fútbol… todo lo que aprendí fue gracias a vos. Te amo mucho, yo sé que no estoy mucho tiempo en casa, pero no es porque no te quiera ver, la paso muy bien con vos; sino porque a veces paso mucho tiempo con mis amigos y no me doy cuenta. Te amo mucho y te mando un abrazo”, le expresó el adolescente.

Por último, aparece Beltrán, el hermano del medio, de 9, que cerró el video diciéndole: “Papá, hola, feliz cumple. Te deseo que la pases muy bien y gracias por las cosas que me enseñaste. A andar en caballo, por cuidarme, por ayudarme a andar en bici, por mimarme tanto y por todo lo que me diste todo este año”.

La reflexión de Benjamín Vicuña en su cumpleaños número 43

Vicuña publicó una foto de sí mismo cuando era chico en su perfil de Instagram y escribió una reflexión sobre el paso del tiempo, la vida y el momento en el que se encuentra. “En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski”, comenzó.

“Me encuentro conmigo. Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental pero no es todo, marca pero no define. Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro. Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser”, sigue el posteo.

“Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron. Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo”.