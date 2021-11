El video apasionado de Luciano Castro y Flor Vigna en la playa: “Arde el corazon”

Flor Vigna compartió un video a los besos y abrazos con Luciano Castro en Mar del Plata, en donde están juntos de vacaciones.

Luciano Castro y Flor Vigna blanquearon su amor hace apenas algunos meses y, desde entonces, se presumen mutuamente en las redes sociales bastante a menudo. Ahora, ella publicó un video de los dos juntos en Instagram en las playas de Mar del Plata, en donde se encuentran vacacionando juntos por primera vez.

La pareja se conoció en un gimnasio de Vicente López en donde entrenaban juntos. Después de varios días de charlas espontáneas, intercambiaron teléfonos y tuvieron su primera cita: una merienda en la casa de ella. Tras semanas de rumores, finalmente confirmaron su romance y desde entonces no paran de demostrar su amor públicamente.

En el clip, filmado con un efecto en blanco y negro y con una canción romántica de fondo, aparece Luciano abrazando muy fuerte a Flor por la cintura mientras se dan un beso, parados en la arena, cerca de unas piedras. Para acompañar el posteo con una frase de amor, Flor escribió: “Donde descansa la cabeza y arde el corazón”.

En otra de sus historias de Instagram, Vigna compartió el posteo original del que se inspiró para escribir la frase, un dibujante de comics dueño de la cuenta @will.la.beta: “Que descanse tu cabeza y que arda tu corazón (las cosas ya van a salir mejor)”. Más tarde, subió otros fragmentos de sus días en la cosa, como algunos videos en la playa con Luciano y otros de sus amigos.

El vínculo entre Luciano Castro y su expareja, Sabrina Rojas

En cuanto a Castro, él parecería ser más reservado con su vida privada ya que no suele compartir fotos ni videos con Flor en sus redes y casi todas las fotos que sube son con sus dos hijos que comparte con Sabrina Rojas, Fausto y Esperanza. Es por esto que en su último posteo, una foto con Sabrina y su hija, algunos de sus seguidores le recriminaron que hace más publicaciones con su ex que con su actual.

“Volvé con Sabrina”, “¿Por qué no subís una foto con Flor? y “Nunca una con Flor… ella te muestra todo el tiempo y vos tenés plagado el Instagram con tu ex todavía” fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el último posteo del actor. Por otro lado, otra parte de los internautas opinó que no tiene nada que ver lo que comparte en redes con el amor que siente hacia Flor y que incluso es muy positivo para sus hijos que su papá todavía tenga una relación tan sana con su mamá.

“Qué lindo que puedan ser unidos por sus hijos. Cuántos comentaros básicos de que si la novia se aguanta esto. Creo que esto es lo que enamora, ver un hombre adulto a la altura de la circunstancia al igual que Sabrina. Qué inseguridad hay en algunos comentarios”, comentó otra usuaria y otra añadió: “Me parece perfecto que Luciano suba una foto con Sabri, que no deja de ser familia y no necesariamente significa ni que van a volver ni mucho menos. Simplemente la relación evolucionó”.