El verdadero motivo por el que Rodrigo De Paul dejó a Tini: "Ya decidió"

El futbolista habría tomado una drástica medida sobre su presente amoroso y Tini Stoessel no estaría más en su círculo íntimo.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no estarían en pareja por una decisión del futbolista.

Rodrigo de Paul habría dejado a Tini Stoessel tras una significativa decisión que tomó en relación a su esposa e hijos. El jugador de fútbol y la intérprete de Suéltate El Pelo estuvieron en medio de una especulación por parte de la prensa durante semanas, en base a algunas interacciones virtuales que han tenido.

El hecho de que Camila Homs, la esposa de Rodrigo De Paul, se mostrara en sus redes sociales desde Argentina mientras que el futbolista se encontraba en Madrid hizo que se de por consumada la separación del matrimonio. Después de llegar a esas conjeturas, se comenzó a rumorear que el deportista saldría con Tini Stoessel por indicios que habrían dejado en sus cuentas de Instagram.

A pesar de esa realidad, una reciente actitud de Homs hizo que toda la teoría montada se desbarate en un segundo, ya que la modelo viajó a Europa con sus hijos y se mostró muy enamorada con su esposo. Para que no queden dudas al respecto, la celebridad se aseguró de que se vea su alianza de casada en el dedo anular de su mano izquierda. "El ya decidió que lo mejor era volver con su mujer", informaron a Revista Paparazzi.

Si bien De Paul negó de manera rotunda su amorío con Stoessel, en diálogo con "El Pollo" Álvarez, sí dio a conocer que estaba separado de la madre de sus hijos. "Acá me contestó Rodrigo de Paul. Me puso: 'Si, amigo, estamos separados'. Hace meses que estamos separados, pero está todo bien. Nosotros nos queremos mucho, hay mucho cariño, y nos respetamos porque somos familia. Pero no estamos juntos", enunció el periodista.

Camila Homs y Rodrigo De Paul estuvieron juntos durante 15 años antes de su reciente separación.

El dolor de Tini Stoessel por la salud de su padre

Alejandro Stoessel se encuentra en terapia intensiva por un problema hematológico, por el que tuvo una hemorragia interna. En un posteo que hizo en su cuenta de Instagram, Tini informó a sus fans que suspenderá sus shows de marzo por la situación familiar que atraviesa. "Tengo que comunicarles con un dolor muy grande que mi papá está internado hace 8 días en terapia intensiva luchando para salir adelante y necesita de la familia más que nunca cerca suyo", comienza el descargo de la artista.

"Los shows del hipódromo los veníamos soñando y preparando juntos hace mucho tiempo. Él más que nadie quiere que los haga, por eso tomamos la decisión de posponerlos para fines de mayo del 20 al 28", informó la cantante y terminó con un agradecimiento a sus fans por el apoyo que le brindan en este momento.