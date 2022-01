El urgente pedido de Actrices Argentinas por Fabián Gianola: "No nos callamos más"

El colectivo Actrices Argentinas le exigió de manera urgente al sindicato de actores, la Asociación Argentina de Actores (AAA), que tome acción frente a las denuncias de abuso de Fabián Gianola.

Fabián Gianola está cada vez más complicado: una nueva denunciante rompió el silencio y se sumó a los testimonios de Viviana Aguirre, Fernanda Meneses y Griselda Sánchez. Se trata de una empleada doméstica que trabajó en su casa en 2013 y que también asegura haber sido abusada por el actor. En este contexto, el colectivo Actrices Argentinas tomó una terminante decisión.

Esta mujer, que conversó con los medios de forma anónima para proteger su identidad, habló en el programa A la tarde sobre lo ocurrido. Allí, explicó que durante todos estos años se mantuvo en silencio porque, al ser un hombre famoso y ella una empleada “que no conoce nadie”, sentía que nadie iba a creerle. Cuando salieron a la luz las denuncias de otras mujeres, se contactó con un abogado y le contó todo.

Mientras tanto, la imagen pública de Gianola sigue cayendo en picada, pero la Asociación Argentina de Actores (AAA), el sindicato de actores y actrices, todavía no tomó ninguna postura en torno a este escándalo y es por eso que Actrices Argentinas decidió iniciar un pedido urgente.

“Ante la denuncia formulada contra el actor Fabián Javier Gianola por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, solicitamos a la Asociación Argentina de Actores que lo retire como socio y afiliado de acuerdo al estatuto del propio sindicato”, expresó el colectivo a través de un comunicado, que fue compartido en sus redes sociales. Por ahora, el sindicato no dio una respuesta.

“Por la presente, a raíz de la denuncia formulada por Fernanda Meneses y la acción iniciada contra el actor, Fabián Javier Gianola ante la justicia por ‘ABUSO SEXUAL SIMPLE’ y ‘ABUSO SEXUAL, CON ACCESO CARNAL’, que se tramita desde hace dos años y ha derivado en su acusación formal por parte de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), solicitamos a la Asociación Argentina de Actores se retire inmediatamente de su condición de socio y afiliado al mencionado actor, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto social que dispone esta sanción en caso de inconducta notoria de un afiliado”, sigue.

“Esperamos que la perspectiva de género por la que se pronunciara públicamente la Asociación y el antecedente del comunicado ‘Mirá cómo nos ponemos en la Asociación Argentina de Actores’ del 12 de diciembre de 2018 donde se sancionara a Juan Darthés, se aplique también en este caso”, continúa el pedido, destacando que, al colectivo de actrices, “la idea de compartir (con él) cualquier espacio de labor artística” les resulta “insoportable”.

“Porque no nos callamos más y para que nuestra compañera se sepa avalada, se sienta acompañada y contenida; para seguir bregando por ámbitos laborales libres de acoso, abuso y cualquier forma de violencia”, finaliza.

El testimonio de la empleada doméstica contra Fabián Gianola

En diálogo con A la tarde, la mujer reveló que esto pasó años atrás, un día en el que él la invitó a entrar a su casa. “Y pasaba por su casa y él salió a la calle. Me saludó y yo también a él. Ahí me dijo si quería conocer su casa y dije ‘bueno’ y pasé. Pensé que era una persona seria, confiable”, comenzó.

“Cuando ya entré, él cerró la puerta de su casa, se me tiró encima y me empezó a besar, a meter las manos por todos lados y me agarró la cola. Se desabrochó la ropa y puso mi mano en su ropa, para que le tocara su miembro”, continuó la denunciante, explicando que, aunque quería sacárselo de encima e irse, él no la dejaba.

“Me dijo que no había nadie en la casa, lo que me hizo dar mucho más miedo, porque tenía como dos horas para poder hacer cualquier cosa”, prosiguió. Finalmente, él la dejó ir después de que ella le insistiera en reiteradas ocasiones con que iba a llegar tarde al trabajo o tener problemas. Después de eso, no había ni siquiera considerado denunciarlo porque sabía que nadie iba a creerle.

“Yo después me sentí una estúpida, una tonta. En un principio no hice ninguna denuncia porque el conocido es él y a mí no me conoce nadie. Soy una empleada, entonces dije 'no me va a creer nadie, si salgo a decir eso'. Cuando vi que comenzaron a salir las acusaciones contra él, ahí sí busqué al abogado para contarle lo que había pasado”, cerró.