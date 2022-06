El triste final del Profesor Jirafales: "Se le fueron las fuerzas"

De un día para el otro, la salud del actor empeoró y terminó con su vida. Cómo fueron los últimos años de Rubén Aguirre, reconocido mundialmente por encarnar al Profesor Jirafales en El Chavo del 8.

Rubén Aguirre fue actor y le dio vida a muchos personajes entrañables, entre los que se destacó mucho más "El Profesor Jirafales". Su fama fue mundial y particularmente en Argentina encontró un cariño muy grande por parte de los jóvenes fanáticos de El Chavo del 8. Y de un día para el otro, su salud empeoró y su camino en la Tierra tuvo un triste final.

Corría el año 2007 cuando, en un accidente automovilístico, Rubén Aguirre quedó en silla de ruedas y su esposa perdió una pierna. Eso lo obligó a bajarse de los escenarios y hacer su carrera a un lado. Sin embargo, en 2013 su salud empeoró y fue debido a una enfermedad que hace sufrir a muchas personas. Así lo expresó su compañera de vida: “De un día a otro se le fueron las fuerzas y ahora está sin moverse, no puede ni darse la vuelta en la cama y habla poco. La diabetes lo tiene así”.

Ya en 2016, año de su muerte, Rubén Aguirre llegó a su triste final. El 17 de junio, y tras años de batallar contra la diabetes, "El Profesor Jirafales" decidió marcharse junto a Chespirito. Fue su hija Verónica quien dio detalles de sus últimas horas mientras velaba a su padre.

“Tenía un cuadro de neumonía, pero no era una cuestión grave. El doctor lo mandó a casa a recuperarse, pero ya estaba muy débil. Fueron muchos años con el problema de la diabetes. El corazón le daba algo de problemita. El vivió mucho y no era el modelo, era el kilometraje: viajó mucho, vivió muy intensamente. Estaba cansado, pero se despidió rodeado de amor, muy tranquilo y sabiendo que dejaba a una familia fuerte y unida”, explicó la familiar de "Jirafales", quien sin dudas dejó un legado en México, en Argentina y en el mundo entero.

Grave denuncia de Kiko Villagrán en El Chavo del 8: "Me acosaba"

El Chavo del 8 es una de las series más reconocidas en Latinoamérica y también del mundo. La producción mexicana, que logró trascender a lo largo de los años, tuvo a grandes actores que al día de hoy siguen siendo aclamados. Sin embargo, en el detrás de escena hubo serios problemas entre los miembros del elenco: Carlos "Kiko" Villagrán denunció en las últimas horas que sufrió acoso por parte de uno de los artistas.

En una entrevista que le concedió a Dante Gebel por El Nueve, Villagrán sorprendió al referirse a la relación que mantuvo con Florinda Meza, que interpretaba a "Doña Florinda" en la serie. "Yo no anduve con Doña Florinda. Ella anduvo conmigo, que es diferente, ja", bromeó el actor. "No es común, ja, pero no me lo creían", agregó.

Por otro lado, el artista de 78 años hizo una fuerte denuncia contra Florinda, a quien acusó de ser tóxica en las relaciones: "Cuando tuve que quitármela de encima, hablé con Roberto Gómez Bolaños (NdeR: el actor que interpretaba a "El Chavo") y le dije: 'Mirá, ya le dije varias veces que terminemos'. Y me dijo: 'Ahorita que vamos a grabar, dile que vas a andar con ella para que se vea obligada a quedarse'. Era un día de grabación de El Chavo del 8. Ese día respiré aire puro". Y concluyó: "Era muy complicado. Me acosaba y me acosaba con mi mamá...".