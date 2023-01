El romance secreto entre Adrián Suar y una importante conductora de El Trece: "Muerto de amor"

Se conoció el romance oculto de Suar con una famosa periodista de El Trece. Actualmente ya no estarían juntos, dado que ella habría iniciado una historia con un futbolista argentino.

Adrián Suar tuvo un romance con una importante figura de El Trece. De acuerdo a los trascendidos, el gerente de programación del canal de aire perteneciente al Grupo Clarín comenzó una historia de amor con una de las personas más conocidas del lugar. "Él estaba muerto de amor", aseguraron.

"Quiero hace una pregunta: ¿Nazarena no salió...? Lo diré, total estaba separado... ¿No salió con Suar?", exclamó Marcela Tauro. La mujer en cuestión es Nazarena Di Serio, la locutora de El Trece que actualmente tendría un romance con el futbolista argentino Nicolás González.

"¿Qué? Yo me voy ya, es el horario de la radio", acotó Karina Iavícoli en Intrusos, intentando separarse de la información brindada por Marcela Tauro. En ese momento, la periodista le respondió: "¡Pará! Pero si no está casado Suar. Tanto lío, si no está casado, está separado. No estoy diciendo algo de alguien que está casado. A mí me habían dicho eso el año pasado. Que sí, que él estaba muerto de amor".

Contrastando la información de Marcela Tauro, Karina Iavícoli agregó: "A Suar las veces que yo le he preguntado si estaba con alguien, dijo que no". Lo cierto es que, más allá de la veracidad del romance, el mismo ya habría finalizado y Nazarena Di Serio estaría comenzando un romance con uno de los pilares de la Selección Argentina.

Adrián Suar lo confirmó: qué pasará con Mirtha Legrand y Tinelli en 2023

En medio de las especulaciones, Adriàn Suar rompió el silencio y se refirió al futuro de Marcelo Tinelli y Mitha Legrand en El Trece. El regreso de los conductores a la pantalla chica fue una de las mayores expectativas televisivas del 2022, sin embargo, los números de rating no fueron los esperados. Fue en este marco que el productor se refirió a los planes del canal a futuro.

El diálogo con el móvil de Implacables, ciclo de espectáculos que se emite los fines de semana por El Nueve, Suar se refirió al futuro de las dos estrellas en la grilla de El Trece. Sin animarse a entrar en detalles, el productor contó un panorama general y dio un pantallazo general de los planes del canal de sol para el 2023.

En primera instancia, Suar se refirió a Mirtha Legrand, quien regresó a El Trece luego de los dos años de pandemia. "De lunes a viernes, no creo. Ya es bastante esfuerzo una vez por semana y lo hace muy bien. Yo creo que va a seguir con nosotros", reveló "El Chueco" sobre la emblemática conductora.