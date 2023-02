El reto viral de TikTok que rompe parejas: "Falta de respeto"

Una usuaria de TikTok revolucionó la plataforma con sus cuestionables videos, en los que genera fuertes discusiones entre parejas por diversión.

Una tiktoker española llamada Lara Malaina despertó una fuerte indignación en las redes sociales por las bromas de mal gusto que les hace a diferentes parejas en la vía pública.

La mujer, conocida en la plataforma por su nombre de usuario @lamagaisa, se volvió viral por sus videos en los que para a diferentes parejas en lugares públicos, las filma sin su consentimiento y les hace una serie de preguntas personales. Si el hombre responde mal su pregunta, lo besa en frente de su novia.

Se trata de un género de tiktoks que se volvió muy popular en Estados Unidos y, aunque estos videos generan un alto alcance y algunas risas entre unos pocos usuarios, la gran mayoría considera que es una falta de respeto, especialmente por las reacciones de las novias, quienes se muestran sorprendidas, fastidiadas y hasta angustiadas.

Una usuaria de Twitter compartió uno de estos videos, en el que aparece la tiktoker insistiéndole a un chico para hacerle preguntas, mientras su pareja interviene. "¿La reacción de la novia es una reacción normal ante la falta de respeto del novio o estoy yo loquísima? No entiendo la poca empatía y la ofensa de la que hace el tiktok", manifestó la usuaria.

En el clip, se puede ver a Lara Malaina preguntándole al joven: "Si no aciertas, me das un beso. ¿Con qué película debutó Johnny Depp?". Rápidamente, su novia interviene y le insiste en irse. "¿Por qué? Solo le estoy haciendo una pregunta", se defiende la influencer. "Porque te conozco de TikTok y no quiero", le contesta la chica.

"No entiendo este contenido, la verdad...", comentó otra usuaria de Twitter, junto con otro tiktok que sigue el mismo formato. "Madre mía, mira que solo soy agresiva verbalmente, pero a esta la dejo calva", comentó otra, furiosa. "No entiendo por que a la gente le interesa este contenido, esto no es salseo ni comedia, es una provocación fuera de lugar" y "Qué vergüenza ajena, que se busque un trabajo" fueron otros de los comentarios que más resonaron en las redes.

Una joven fue sancionada en su trabajo por no usar corpiño y se volvió viral en TikTok

Claire Cochran, una tiktoker oriunda de Estados Unidos y estudiante de Abogacía, fue sancionada por sus jefes por no llevar corpiño en la oficina con la excusa de que "desconcentraba" a los demás hombres de la empresa. La joven de 20 años no dudó en exponer la situación en TikTok y, gracias a esto, su video logró una alto alcance y los denunció por acoso sexual.

"Es ilegal que un empleador discrimine a cualquier individuo bajo la categoría protegida de sexo. En teoría, un código de vestimenta podría exigir que las mujeres usen corpiños, pero solo si fuera igualmente costoso o pesado para los hombres hacerlo”, explicó Claire, citando diferentes artículos de la Ley de Derechos Civiles. "Si mi pecho es una distracción para los compañeros de trabajo o los estudiantes, eso es una cuestión de acoso sexual, no de falta de profesionalidad”, concluyó la joven.