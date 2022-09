El problema técnico que enojó a Pablito Lescano en pleno recital: el video

El cantante de cumbia frenó en seco el show y generó desconcierto en el público.

Pablito Lescano protagonizó una situación incómoda para su banda y todo el público presente. Se trató de un problema técnico ocurrido en pleno show, motivo por el cual sus integrantes dejaron de tocar y provocó la sorpresa total de la gente, que comenzó a gritar desaforadamente.

El Festival Tropical que se llevó adelante en San Fernando tuvo la presencia de Damas Gratis. Allí, Pablito Lescano tuvo un problema técnico: le cortaron el sonido por completo, se fastidió y frenó en seco a la banda mientras se desarrollaba uno de los temas.

El video se viralizó a través de TikTok, red social donde se colmó de comentarios en torno a este hecho. En varias oportunidades, hasta ironizaron sobre la presencia de su hermana Romina, con quien se peleó y ya no forma parte de Damas Gratis desde hace unos meses.

El cantante de cumbia se presentó en el evento luego de unas semanas bastante intensas con respecto a su vida íntima. Tras una prueba de ADN, se enteró que tiene un hijo de 21 años que le reclamó una importante cantidad de dinero por todos los años que le negó la paternidad.

Dany Lescano contó la verdad sobre su pelea con Pablo Lescano

Dany Lescano decidió contar su verdad sobre el famoso alejamiento de Pablo Lescano. Ambos fueron socios y generaron un vínculo muy estrecho a comienzos de los 2000, cuando el grupo Flor de Piedra saltó a la fama y pegó varios hits que continúan sonando hasta el día de hoy.

Consultado por Franco Formoso para El Destape sobre las razones de su pelea con Pablo Lescano, Dany afirmó: "Te digo la verdad: no sé por qué nos distanciamos. Hasta el día de hoy no lo sé". Cabe destacar que, aunque ambos tienen el mismo apellido y también residen en las zonas aledañas a Tigre, no tienen ningún parentezco en común.

El cantante (ahora) solista también se expresó sobre la actualidad argentina y defendió a Cristina Kirchner en medio de las operaciones opositoras para encarcelarla. A su vez, criticó la represión de la Policía de la Ciudad en el domicilio de la vicepresidenta y aseguró que Mauricio Macri "no sabe ni leer".

Grave denuncia del hijo de Pablo Lescano contra el cantante

Recordando la historia de Brian y su lucha por ser reconocido por Pablo Lescano, el periodista Carlos Monti reveló en Nosotros a la mañana: "El viernes pasado estaba prevista la audiencia de mediación entre Pablo Lescano y su hijo ahora reconocido, Brian, por daños y perjuicios. El hijo le está reclamando al padre una cantidad de dinero por todos los años en los que le negó la paternidad".

"La audiencia estaba prevista en la Ciudad de Buenos Aires y Lescano no se presentó. Se cerró la mediación y ahora va a juicio directamente. Se ventila el reclamo de daños y perjuicios ante la Justicia. Es una abultada y millonaria cifra la que se juega. A Lescano no le va a ir bien en el juicio, seguramente lo pierda. Brian hubiera querido reencontrarse con su padre en la sala de audiencias", agregó Carlos Monti. De este modo, Pablo Lescano tendrá que rendir cuentas ante las autoridades correspondientes y su hijo estará del otro lado de la vereda.