El preocupante estado de salud de Justin Bieber que lo obligó a cancelar sus shows

El artista comunicó el grave motivo por el cual debió poner en pausa sus presentaciones.

Justin Bieber causó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un video donde se ve el grave estado en el que se encuentra. El cantante reveló que por su salud suspenderá todos los shows que sean necesarios hasta poder volver a subirse a un escenario para brindar lo mejor de sí.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Justin Bieber publicó un video y lo acompañó del siguiente mensaje: "IMPORTANTE POR FAVOR MIRAR. Los amo chicos y manténganme en sus oraciones". La importancia de mirar el video en la que insistió el artista es porque ahí se ve con claridad la gravedad de la situación en la que se encuentra.

Justin Bieber dejó que los seguidores vean la parálisis que padece en la mitad de su rostro. El artista no tiene control sobre ninguno de los músculos de la mitad derecha de su cara. De hecho, en el video es evidente que su ojo derecho no se cierra y que al sonreír, la mitad de su boca no responde.

El padecimiento del artista tiene nombre y se llama síndrome de Ramsay Hunt. Esta patología proviene del virus de la varicela: aunque la infección esté completamente curada, el virus sigue estando en el cuerpo y años más tarde puede reactivarse, como pasó en el caso de Justin Bieber, quien tiene comprometidos los nervios faciales.

La reacción de los seguidores de Justin Bieber

Como era de esperarse, los seguidores no tardaron en manifestarse en las redes sociales, tanto fue así que en Twitter el artista se convirtió en tendencia. Justin Bieber no deja de mencionarse en las diferentes reacciones que comparten los fanáticos.