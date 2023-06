El Pocho Lavezzi fue vinculado con la hermana de un exjugador de la Selección: "Mucho"

Jauriu descubrió los intercambios del exfutbolista y la modelo en Instagram. Ezequiel Lavezzi volvió a estar soltero el año pasado, cuando rompió con Natalia Borges.

Ezequiel "El Pocho" Lavezzi volvió a estar en boca de todos el último fin de semana. El exfutbolista participó de los partidos homenajes de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme. pero su nombre no llegó a los medios por su actuación, sino por el romance que habría comenzado con la hermana de un exjugador de la Selección Argentina.

El Pocho está soltero desde el años pasado, cuando se separó de Natalia Borges debido al desgaste de la convivencia. "En el transcurso habitual de la relación no ha sido nunca un conflicto el hijo de Lavezzi, pero parece ser que con el devenir de los días algún conflicto se ha generado, la convivencia. Se habló de infidelidades, a mí me dicen que no tiene que ver con infidelidad en esta oportunidad", explicó en ese entonces Luli Fernández.

Tras el fin de esa relación, el exjugador volvió a las andanzas: primero trascendió que estaba interesado en Zaira Nara y en las últimas horas salió a la luz que habría comenzado una relación con Lis Solari. La modelo y actriz es rosarina, al igual que Lavezzi, y es la hermana de Santiago Solari, exfutbolista de River que pasó por la Selección Argentina.

La primicia fue de Juariu, cuando uno de sus seguidores le pidió un "chusmerío". La panelista de Telefe compartió los intercambios virtuales entre los protagonista de esta historia de amor. “No sé qué onda acá”, lanzó Vicky Braier en sus historias de Instagram, marcando el nombre de usuario del Pocho y el de Liz, que le dejó un comentario con tres estrellas, sin decir ninguna palabra que deje en evidencia su relación.

Luego, la panelista hizo las corroboraciones básicas y demostró que están al tanto de lo que ocurre en el perfil del otro porque “se siguen”. Además, reveló que tiene una vinculación virtual más que cordial. “Y se likean mucho hace un par de meses”, remarcó Juariu.

Pero el intercambio comenzó luego que se supo que Liz terminó su noviazgo con Gastón Pauls. Solari estuvo en pareja durante más de un año con el actor. Se desconoce el tiempo exacto porque mantuvieron su relación con un muy bajo perfil. de hecho, casi no se los ha visto juntos en público.

Liz Moreno recordó el calvario que vivió tras la muerte de su novio

En medio de las diversas versiones sobre su situación sentimental actual, Liz Solari habló como nunca del traumático episodio que vivió cuando vio morir a su novio Leo Verhagen en sus brazos. “Volvimos a la casa después de una salida, abrimos un vino, pusimos música, subimos a la habitación del primer piso e hicimos el amor”, contó la modelo y actriz.

“Inmediatamente, cuando terminamos, empezó a tener convulsiones y cayó al piso. Salí a la calle a pedir ayuda, pero nadie pudo hacer nada. Fue desesperante verlo morir en los brazos”, indicó la protagonista de la serie de Prime Video Barrabrava. “Leíto, ¿qué te pasa, mi amor?”, le consultó a su pareja. Enseguida, se puso una camisa blanca y salió a pedir ayuda: “¡Ayuda, por favor, que mi novio se muere!”. El pedido de auxilio alertó a un vecino paramédico, quien subió para tratar de reanimarlo, pero no logró salvarlo.

La modelo de 40 años indicó que aquella tragedia “la fortaleció” y le permitió iniciar un camino espiritual. “Todos pasamos momentos duros, pero esos momentos son importantísimos en la vida de las personas para evolucionar. El dolor nos ayuda a crecer, y a todos nos pasan situaciones que en algún momento nos quiebran para pararnos de vuelta, fortalecidos, y crecer”, afirmó.