El peor momento de Dominique Metzger en Qatar: terminó en un hospital

La periodista Dominique Metzger está cubriendo el Mundial Qatar 2022 sin una buena racha: después de que le robaran el celular, terminó en un hospital por un imprevisto virus que atacó su salud.

La periodista Dominique Metzger se encuentra en Qatar haciendo una cobertura del Mundial de fútbol y no está teniendo una buena racha: tras haber sufrido el robo de su billetera, con sus tarjetas, su dinero y su documento, contrajo un virus que la dejó inhabilitada y en la sala de un hospital. "No es Covid", anunció.

Según publicó La Nación, una dolencia imposibilitó que la conductora de TN haga su transmisión habitual y la obligó a asistir a un establecimiento médico: “Es un virus. No es Covid, algo que está circulando por acá también", declaró al citado medio.

“La experiencia fue realmente diferente a lo que he vivido. Para empezar, la estructura edilicia y tecnológica es de primera línea, ultra moderna y todo impecable. Hay sector de mujeres para atenderse. Seguridad, enfermeras, médicas, camilleras, todas mujeres. Me llevaron, post tomar la temperatura, la presión y el oxígeno, a un sector donde había otras mujeres locales esperando para atenderse. La médica me atendió ahí, en ese mismo lugar. Con unos papeles con código de barras me llevaron al sector de farmacia y ahí me entregaron todos los medicamentos para tomar, sin cobrarme nada”, agregó.

Por medio de su cuenta de Instagram, Dominique se filmó desde la sala de espera de un hospital de Doha y a través de una serie de videos documentó su experiencia para tranquilizar a sus seguidores: “Bueno, amigos, estoy en el hospital. Vivo experiencias yo... Estoy afónica y me vine a ver en el hospital ¡Viviendo otra experiencia en Qatar! Hoy viví ir al sistema de salud pública. Es todo de primer nivel, sector solo para mujeres donde trabajan solo mujeres y me dieron todos los medicamentos gratis”.

La frustración de Dominique Metzger por el robo que sufrió en Qatar

"Experiencia catarí: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo", comenzó contando a cámara Metzger en su perfil de Instagram. Mientras caminaba fuera de un gran recinto, la periodista explicó: "Me mandaron acá a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado".

Por otra parte, Metzger aseguró que lo que más le preocupaba sobre el robo era que había perdido sus documentos: "Lo otro no me importa nada. Veremos qué pasa. Lo que uno no esperaba vivir, lo vive". En las siguientes historias, la periodista mostró el sector especial para mujeres en el que debió aguardar para hacer la denuncia y se divirtió comentando que se sentía en El diario de Bridget Jones, la conocida película protagonizada por Renée Zellweger.