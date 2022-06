El peor momento de Alcides: "No me voy a morir"

Dramático: Alcides sufrió un duro accidente. El cantante de cumbia y uno de los sucesos más tristes de su vida.

Alcides vivió un difícil momento familiar que decidió contar hace poco tiempo. Habiendo sido parte de una empresa familiar dedicada a la lechería y a la fabricación de quesos, el cantante y sus seres queridos fueron víctimas de un fenómeno natural que los dejó "sin nada".

En diálogo con Teleshow, Alcides recordó lo ocurrido hace más de 50 años cuando trabajaba junto a su padre en Río Cuarto: “La vida me dio un giro inesperado, en noviembre del 68 paso un tornado y nos llevó todo, quedamos sin nada y mi papá tomó la determinación de vender el campo y ahí cambio la vida”.

Luego del tornado, la familia del cantante se mudó a San Luis y así lo recordó Alcides: “Allí viví 18 años y como hacia la música paralelamente, ya hice mi primer grupo de 4 integrantes, de lunes a viernes trabajaba en la empresa, sábado y domingo cuando se podía salía a trabajar con la música, me gustaba y gusta de alma”. El emprendimiento de sus seres queridos siguió adelante, pero luego la situación empeoró.

Acorralado por la economía, Alcides tomó la decisión de dejar la empresa familiar y volcarse a lo que luego le dió muchísimo rédito económico: la música. “Cargabas un camión el lunes y costaba cinco millones de pesos, al otro siete al otro diez y no te alcanzaba, eso saca tu ánimo de trabajar querés bajar los brazos. Así que me dediqué de lleno a la música, ‘de hambre no me voy a morir’, dije”, sentenció el cantante.

"Negrita de mi vida", el éxito de Alcides que fue tomado por Boca y River

El tema de Alcides llamado Negrita de mi vida es uno de los más icónicos de la hinchada del fútbol argentino. Tal es así, que inicialmente utilizado por Boca Juniors, luego otros grandes equipos como River Plate lo hizo propio para reversionarlo y entonar sus estrofas en el estadio Monumental: "River, River yo te quiero, yo te llevo adentro de mi corazón. Gracias por esa alegría, de salir primero, de salir campeón".

"Boca, Boca de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Saben todo lo que siento, yo te llevo adentro de mi corazón", supo sonar con fuerza, antes de la pandemia, en el estadio de La Bombonera. Cuando el público vuelva a los estadios, el tema de Alcides volverá a ser un habitué al igual que otros tantos éxitos que el mítico cantante de cumbia ha sabido generar.