El papá de Camila Homs amenazó a Rodrigo De Paul: "Ya vas a conocer"

Horacio Homs brindó declaraciones sobre el conflicto legal que tiene con el futbolista de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul.

El padre de Camila Homs, Horacio, disparó con todo hacia Rodrigo De Paul, luego de que el futbolista de la Selección Argentina la haya denunciado. Por tal motivo, se revelaron los mensajes amenazantes que le envió y fue entrevistado por un programa de televisión para hablar sobre este tema.

"Ya vas a conocer a Horacio Homs"; indicaba unos de los mensajes que le envió el papá de Camila a De Paul, quien mandó un expediente sobre estas conversaciones: "Me sentí amedrentado por los mensajes del señor Homs". En este contexto, el empresario dialogó con Nosotros a la mañana conducido por "El Pollo" Álvarez para detallar cómo se encuentra la causa.

"Me tiene sin cuidado lo que diga este pibe, lo que dice este chico del mensaje no es mentira pero lo dije por todo lo que tengo para decir, no fueron amenazas físicas", sostuvo. "De parte mía no hubo ninguna amenaza y creo que de Camila tampoco. Rodrigo por supuesto no puso todo el texto completo porque se vería muy perjudicado", agregó Horacio.

La denuncia de Rodrigo De Paul viene a raíz de una serie de mensajes fuertes por parte de Camila, donde, entre otras cosas, le deseó "lo peor" e insultó a Tini Stoessel, la artista que es la pareja del futbolista. "Ella está muy bien, disfrutando en la playa con sus amigas", reveló sobre el estado de su hija.

Filtran las amenazas de Camila Homs a Rodrigo de Paul

Salieron a la luz chats privados de Rodrigo de Paul y Camila Homs, en los que se pueden leer las amenazas que la modelo le envió al padre de sus hijos, quien acaba de denunciarla en la Justicia.

Según trascendió, estos chats fueron filtrados por la Justicia a los medios de comunicación dedicados a la farándula. LAM (América TV) recibió estas capturas de pantalla y se armó un enorme revuelo en las redes sociales.

Resulta que De Paul denunció a Homs por amenazas y extorsión tanto hacia él como a su pareja, Tini Stoessel. En estas conversaciones, se puede leer cómo Camila le dice al futbolista: “Merecés lo peor vos y la puta de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo”.

En otro fragmento del chat, Rodrigo le reclama que por su culpa su hija no pudo estar presente acompañándolo en el Mundial Qatar 2022: "Ya decidiste que no venga a la final del Mundial por querer ser vos protagonista donde no lo sos. Ella (su hija) decide todo y yo voy a hacer lo que ella quiere porque es más importante que yo. Mi prioridad, a ver si te entra en la cabeza".