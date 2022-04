El nuevo y drástico cambio de look de Oriana Sabatini tras decolorar sus cejas

La celebridad sorprendió una vez más a sus admiradores con su nueva estética. Oriana Sabatini se dejó ver con un nuevo tono de pelo.

Oriana Sabatini mostró en las redes sociales un drástico cambio en su estética que hizo recientemente y sorprendió a todos. La estilista de la cantante y actriz compartió con sus seguidores los innovadores colores con los que Sabatini decidió teñir parte de su cabello.

"Nuevo color para Ori", reza el pie de foto de la publicación que Zacarías Guedes hizo en su cuenta de Instagram en la que se puede ver los tonos que la joven incorporó en algunos mechones de su cabello: fucsia y rubio. Este nuevo cambio se dio pocos días después de que la celebridad tiñera sus cejas de rubias, por lo que si se la compara con cómo lucía hace un mes, es otra.

La mayor de las hijas de Catherine Fulop y Osvaldo "Ova" Sabatini recibió muchos elogios por su nuevo look, así como también comentarios negativos al respecto. Si bien las facciones de la celebridad hacen difícil que algún look le quede realmente mal, muchos usuarios de redes le hicieron saber que les gustaba más su estética anterior. "Horrible eso... perdón por la expresión, pero le quedaba mejor el anterior color", "¿Está horrible o yo veo mal?", "No, no, ¿para qué dejarse así las cejas?", "Las cejas horribles, parece un alien" y"¡¡Una asquerosidad las cejas así!!" son algunos de los mensajes que dejaron en el posteo de Zacarías.

Oriana Sabatini sobre sus problemas de alimentación

La celebridad se expresó en diálogo con el youtuber Pablo Agustín sobre los problemas que ha vivido en relación a su alimentación y su cuerpo. "Tenía 16 años y a la mañana llegaba al colegio e iba al espejo del baño para verme la panza. Un día lo hice y hasta encima me costaba subir las escaleras... y me acuerdo que tenía los huesos re salidos sin meter panza y para mí fue tipo 'ah, te estás matando, esto ya no está bueno", comenzó su descargo al respecto la intérprete de Love Me Down Easy y relató que se sorprendió de cuán resistente fue su cuerpo a pesar de las condiciones en las que estaba.

"Es una enfermedad mental y te trastorna, influye en todo. Por ejemplo pasar unas vacaciones en familia era una amenaza porque no sabía qué hacer, si no como no disfruto y si como después me agarra el trastorno del atracón, porque te agarra el efecto rebote", agregó al respecto Oriana.