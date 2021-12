El Negro Gonzalez Oro explotó tras el escándalo en Uruguay: "Me cansaste con tus versos"

Oscar "El Negro" González Oro fue estafado en Uruguay y pronto se lo contará todo a un reconocido medio.

Oscar "El Negro" González Oro, periodista que actualmente trabaja en Uruguay como Jefe de Redacción en Diario del Este, destapó una fuerte interna que dejó más que claro que las cosas no funcionan bien en el medio e incluso amenazó con “contar todo”. Ahora, adelantó que ya agendó una entrevista con un medio muy reconocido para exponerlo todo.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, González Oro publicó un texto dirigido hacia alguien cuyo nombre prefirió no decir, diciéndole que si no le pagaba el dinero que le debía iba a ventilar todo lo sucedido en todos lados. La noticia se volvió viral en varios portales de noticias, y aunque el periodista todavía no conversó con ningún medio para contar qué fue exactamente lo que sucedió, ya pactó una entrevista con Clarín en donde contará todo lo ocurrido.

Historia de Instagram publicada por Oscar "El Negro" González Oro.

“En verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo y cuando digo todo es todo. Me cansé”, expuso en uno de los posteos, que superó los 800 likes y se llenó de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

En el siguiente, expresó: “Lástima que en un país tan honesto como es Uruguay existan personas como vos… No le hacés ningún favor a este país”. Horas después, contó en sus historias de Instagram que Clarín se contactó con él para entrevistarlo sobre esta situación: “Primera nota pedida… Clarín. Gracias”, posteó.

El anuncio de Oscar "El Negro" González Oro sobre su retiro de la radio

En marzo de este año, González Oro había anunciado que iba a dejar la conducción de Radio Rivadavia para jubilarse, después de 35 años de carrera. “Me llegó la jubilación. En esta profesión se llama retiro. Estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios”, comenzó.

“No de Radio Rivadavia, a quien amo y agradezco todo lo que hicieron por mí, todo lo que me permitieron hacer: mi programa desde mi casa en San Isidro... Con un esfuerzo enorme para que saliera al aire”, continuó.

“Llegó el momento de decir 'Hasta acá llegué', tengo un cansancio moral por ver a mi país como lo veo, tengo cansancio espiritual por ver a la iglesia, en la que yo creía, en el estado en el que se encuentra, cansancio físico porque estoy viviendo mis 70 años, y la mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 o 25 años de la vida de mis hijos”.

“No lo tomen como que renuncio a este espacio maravilloso. Me llegó la jubilación. Todo lo que tengo me lo gané laburando. Nunca hice operaciones políticas, nunca recibí dinero de nadie. Y si alguien dice que El Negro recibió dinero, que me lo diga en la cara”, cerró el periodista.