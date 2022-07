El motivo por el que Barbie Vélez se quebró en medio de su obra de teatro: "Muy mal"

La hija de Nazarena Vélez se refirió a un difícil momento que vivió en un ensayo. Barbie Vélez habló de la obra teatral de la que forma parte, Despojo.

Barbie Vélez dio a conocer un incómodo momento que vivió en los ensayos de la obra de teatro de la que forma parte, Despojo. La hija mayor de Nazarena Vélez reveló que estuvo a punto de renunciar por ese motivo.

La celebridad de redes hizo alusión a una escena fuerte de sexo que debe llevar adelante en la pieza, cuyo elenco está formado por ella, Esther Goris, Fabio Di Tomaso y Mauro Francisco. "Me puse muy mal y lo dije adelante de todos, le dije al director: 'Si necesitás buscar a alguien, yo te juro que no me ofendo'", soltó y dejó en claro que no se trató de un malaccionar por parte del director ni nada parecido; sino que fue una sensación suya.

"No me sentía capacitada, sentía que era mucho para mí", continuó Barbie en diálogo con Verónica Lozano en su ciclo Cortá por Lozano. Luego dio a conocer cómo pudo ir venciendo sus propias inseguridades y sentirse bien para continuar en la obra y aseguró que se debió a la buena onda de sus colegas y el director Diego Rinaldi.

Vélez se explayó sobre sus temores ante esta obra en una entrevista con Implacables a principios de mayo, en la que se refirió a su pudor. "Cuando leí el libro, lo primero que hice fue dárselo para que lo leyera a mi mamá, que es muy confidente mía y la escucho siempre en lo relacionado con mi trabajo. Ya conocíamos mucho a Diego y sabemos cómo es trabajando, así que confiamos en él y sabemos que todo va a ser respetado. Pero no te puedo mentir. Todavía no ensayamos esa parte, así que veremos", enunció la joven ante el cronista del ciclo conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve.

"Es una comedia bipolar, es una familia muy poco convencional con muchos misterios y muchos secretos que se van a ir descubriendo. Y pasás por muchas emociones: desde el llanto a morirte de risa. Hay muchas cosas", reflexionó la actriz sobre la obra que se podrá ver en el Teatro Picadilly.

La reacción de Nazarena Vélez ante el desnudo de su hija Barbie

"Cuando lo leí, a mi mamá, que es muy confidente mía y la escucho mucho con mi trabajo. Antes de aceptar, le dije: 'Mamá, leé esto. ¿Qué decís?'", expresó Barbie sobre la reacción de su mamá. Y cerró en alusión a su confianza en el director: "Lo admiramos mucho también. Y dijimos: 'Bueno, sí'. Confiamos en él. Sé que todo va a ser respetado".