El misógino ataque contra La China Suárez: "Se embaraza rápido para retener a los hombres"

Un simple comentario de la artista en la publicación de un actor, desencadenó en un ataque sin límites contra su persona.

Cada vez son más los ataques misóginos que se ven en las redes sociales. En esta oportunidad le tocó a "La China" Suárez que fue víctima de la violencia de los usuarios de Instagram por un motivo completamente insólito. Lo más curioso es que son mujeres las que la juzgan, la señalan y la ubican en un lugar horrible sin necesidad.

El actor español Fernando Guallar hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde "La China" Suárez comentó: "Bueno.". Esa simple reacción de la actriz hizo que muchas personas descarguen su odio contra ella, dejando en evidencia la misoginia en todas las reacciones. Es lamentable que estando en el año 2022, aún exista este tipo de violencia en las redes sociales, donde cualquier persona dice lo que se le ocurra sin medir las consecuencias que eso puede generar.

Fernando Guallar, el actor español.

Entre los comentarios que lanzaron contra "La China" Suárez algunos excedieron todo tipo de respeto: "Guarda con esta que es la trepadora numero uno. El terror de los hombres (porque les saca todo, y vive de lo que le saca a las parejas) mujer complicadisima. Ya estuvo en España y no va a parar hasta encontrar alguien"; "Ya estás de regalada otra vez, que vergüenza, mujer grande"; "No te conviene esta mujer, no tiene valores, no respeta a otras mujeres ni familias, engañó a su último novio en su propia casa, y se embaraza rápido para retener a los hombres"; "Y quiere agarrarse de un español para vivir en Europa, ya estuvo hace un tiempo con otro que la dejó".

Los comentarios misóginos en contra de "La China" Suárez.

No obstante, otras mujeres empatizaron con "La China" Suárez y la defendieron de las críticas de las mujeres que la agredían. Algunos de los comentarios a favor fueron: "Estoy con vos", "Encare reina". Entre los que están a favor y en contra de la reacción de la acriz se armó un debate en el Instagram oficial de Fernando Guallar, que hasta el momento no se manifestó al respecto. Los actores empezaron a seguirse mutuamente hace pocos días.

No es la primera vez que "La China" Suárez es atacada de esta forma

Cuando surgió el escándalo del Wandagate, "La China" Suárez también estuvo en el ojo de la tormenta cuando se la acusaba de romper una familia, dejando que toda la responsabilidad de lo sucedido ciga sobre ella, dejando a Mauro Icardi libre de culpas.

En esta oportunidad fue peor porque se la acusa de quedar embarazada rápido para retener a los hombres, dejando de lado que es una mujer que trabaja desde pequeña. No sólo que no necesita retener a un hombre, ya que demostró más de una vez que puede sola con sus hijas, sino que también aprovecha cada vez que puede para repetir cuánto ama ser madre, sueño que desde chiquita anhelaba cumplir.