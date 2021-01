Picante amenaza: Cinthia Fernández deschavó a Luciana Salazar.

Esta semana, Connie Ansaldi y Luciana Salazar se trenzaron en una escandalosa discusión en Twitter, en la que la panelista de "Los ángeles de la mañana" (El Trece) cuestionó a su colega de "Polémica en el Bar" (América TV) por su juego en la rosca política, llamándola "gato". La furia de Luli no se hizo esperar y el conflicto escaló a un drama judicial. En medio de la pelea, Cinthia Fernández respaldó a Ansaldi con una filosa amenaza: "Muestro el mensaje donde ella amenaza con decir en la TV que una famosa es gato".

Luego de que la mediática Connie Ansaldi acusara a Luciana de ser una "operadora mediática" y llamarla "gato", la mamá de la pequeña Matilda se mostró ofendida y, por medio de su abogada Ana Rosenfeld, se contactó con la panelista para informarle que la demandaría por haberle dicho "gato".

En medio del cruce, y abandonando el rol de mera espectadora, la "angelita" de Ángel de Brito Cinthia Fernández decidió tomar cartas en el asunto y salir a defender a su amiga, Ansaldi. Recordemos que Fernández tuvo una confrontación con la ex de Martín Redrado en 2018 por su cercana amistad a su entonces novio, Martín Baclini.

"Si Luli pop demanda a @connieansaldi por decir ‘gato’ muestro el mensaje donde ella amenaza con decir en la TV que una famosa es gato. Solo por criticarla y contar verdades de ella. ¡Qué cara dura esta chica! (y no por cirugías, lo digo)", escribió Cinthia en Twitter, para sazonar la interna, que está en llamas. Por su lado, Connie decidió agradecer el comentario de su amiga respondiéndole con emojis de corazones.

"Que te paso @connieansaldi, la desquiciada soy yo, o vos que pasaste de decir que yo era lo mas y que me adorabas, a decirme barbaridades publicamente. Me empezaste a agredir de la nada desde que empece a hablar de politica. Te metiste en la grieta vos sola, una pena!", replicó Salazar, ante el duro golpe de Connie Ansaldi, exponiéndola con viejos tuits que no la dejan bien parada. Aunque ya tomó medidas al respecto, Salazar no descartaría solucionar la pelea con una confrontación pacífica, según le confió a una seguidora de la red social d l pajarito.