El Marido de Pampita: "Por ahí tienen razón que se casó con un boludo, pero la subestiman"

Roberto García Moritán habló de su apodo "El Marido de Pampita" y las chicanas políticas al respecto. En medio de la entrevista, también dejó una insólita frase sobre los baños de su casa.

El legislador porteño por Juntos por el Cambio Roberto García Moritan habló de la pelea que protagonizó con una colega del frente de todos que lo llamó "Pampito" y dejó una polémica respuesta sobre su matrimonio. Además, lanzó una insólita frase sobre la cantidad de baños que tiene en su casa, que hizo estallar a todos los periodistas.

El marido de Pampita visitó Y ahora quién podrá ayudarnos, el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con vos, y se refirió al escándalo en la Legislatura que se viralizó la pasada semana. En medio de un clima distendido, García Moritán terminó por responder preguntas sobre su intimidad y la vida junto a una de las figuras más llamativas de la farándula.

En el episidio parlamentario, el legislador se defendió haciendo referencia a la modelo y empresaria cuando, en verdad, las criticas eran para él. La situación fue advertida por Gustavo Grabia, que se lo marcó apenas inició la entrevista. "A ella no la atacaban, te atacaban a vos, no a ella. El 'Pampito de la vida' era un ataque directo a vos, tipo 'te estás colgando de ella'. Era un ataque sobre vos donde te tenés que defender desde tu construcción de lo que sos y no desde ella. Me pareció desde un lugar muy machista ¿Por qué pensaste que la atacaban a ella cuando era directo hacia vos?", disparó el periodista deportivo.

En tanto que, García Moritán planteó: "¿Cuando alguien me dice 'Marido de Pampita' lo dice con ánimos de jorobarme? Ahora, uno da por supuesto que si pretenden jorobarme, están subestimándola. Lo que están diciendo es 'Pampita, te casaste con un boludo' y si se casó con un boludo ella está eligiendo mal. Y por ahí tienen razón, pero la están subestimando".

"Que tenga razón tiene que ver conmigo, con vos, no con ella", señaló Grabia en alusión a que esa situación sucede con muchas parejas, incluída la suya. "Tiene que ver con los dos, se elige todos los días", retrucó el marido de Pampita.

Más tarde, el empresario gastronómico fue consultado sobre cuanto le cambió la vida por ser pareja de la presentadora de El Hotel de los Famosos. "Mucho. Antes de Caro yo había resignado la idea de volver a tener una familia, Ana modificó todo mi ecosistema. Mis preocupaciones tenían que ver con otra escala", resaltó.

Pero Tamara Pettinato no se quedó contenta y retrucó: "¿Creés que serías legislado sin Pampita?". "Yo creo que venía trabjando muchísimo para en algún momento ser parte de algo importante en Argentina. Estoy seguro que Caro aceleró el proceso", sentenció García Moritán.

"¿Vos usás todos los baños de tu casa?", la insólita frase del marido de Pampita

En medio de la entrevista, al legislador macrista le preguntaron por la cantidad de baños que tiene en la casa que comparte con Pampita. Según Tamara Pettinato, la pareja tiene 11 sanitarios. "No hay once baños, hay muchos", contestó Moritán, que prefirió guardarse detalles para su intimidad.

"¿Y usas todos los baños de tu casa?", fue la pregunta ineludible que surgió enseguida. Pero su respuesta fue inesperada e hizo explotar en risas a toda la mesa: "No obviamente no uso todos ¿Vos usas todos los baños de tu casa?"