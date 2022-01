El mal momento de Tamara Báez, novia de L-Gante: "Me lo dijo"

Tamara Báez reveló el incómodo momento que vivió. La novia de L-Gante decidió compartir una experiencia que le ocurrió en la vía pública.

El mundo que rodea a L-Gante no deja de ser noticia. La fama que adquirió el cantante de cumbia en los últimos años provocó que gran parte de la sociedad quiera saber qué es lo que hace y quiénes lo acompañan en su círculo más íntimo. Y curiosamente, su novia Tamara Báez también logró cierto reconocimiento. De hecho, en las últimas horas, la joven compartió un mal momento que vivió en la vía pública.

A través de su cuenta de Instagram, y por medio de una historia que publicó, Báez mostró que una seguidora le manifestó un curioso mensaje: "¡No paro de mostrarle a mi novio lo linda que sos!". Luego de aquella declaración, la influencer realizó un comentario en el que reveló la incómoda situación que pasó a la salida del shopping de Morón (Provincia de Buenos Aires).

"El otro día una chica con su novio en el estacionamiento del Plaza Oeste me dijo: 'Mi novio dice que sos re linda'", recordó la madre de Jamaica y pareja de L-Gante. Y luego reconoció que, frente a confesión extraña que le hicieron en la vía pública, no encontró la manera de reaccionar: "Y yo no sabía qué decir".

Tamara Báez compartió el incómodo momento que vivió a la salida del shopping de Morón.

En medio de los rumores de una posible separación del músico y creador de "Cumbia 420", Tamara Báez no deja de tener actividad en las redes sociales, donde muestra qué es lo que hace en su día a día y también dialoga con varias personas que la siguen en Instagram, donde tiene más de 1 millón de followers.

L-Gante y Tamara Báez, y los rumores de separación

De acuerdo a lo que aseguró el periodista Juan Etchegoyen para Radio Mitre, la pareja vive un mal momento tras la celebración de los cuatro meses de Jamaica, la hija que tienen en común y la visita de la madre de Tamara. “Este fin de semana empezó a surgir de nuevo el rumor de crisis y separación de L-Gante y Tamara Báez. La separación es inminente”, expresó sin dudas el conductor.

Y agregó lo que averiguó desde el entorno del artista: "Me cuentan que él cambió su personalidad y alguno puede decir ´cómo queres que sea el mismo cuando la actualidad económica es totalmente distinta a la de antes y la fama le ha cambiado la existencia, hay algunos que dicen que el ego es el gran contrincante y rival que tiene un artista en su carrera”.

L-Gante y Tamara Báez tuvieron a su hija Jamaica en 2021.

Finalmente, el periodista indicó que, si bien todavía siguen juntos, la decisión de no seguirse en redes implica un enojo que pronto puede derivar en su separación. “Atención con las versiones de infidelidad porque a mi me contaron que ella habría sufrido una infidelidad de él, una tercera en discordia que nunca salió a hablar. Por ahí volvió a verse con el cantante", añadió, advirtiendo que este sería el motivo de la ira de Tamara. "¿Por qué no hablan claro y explican lo que pasa? Ustedes hacen todo para que pensemos lo peor y juegan a las frases incógnitas y a los interrogantes permanentes y no se dan cuenta que tienen fans por el nivel de popularidad que tienen que quieren saber qué sucede", se preguntó Etchegoyen a modo de reflexión.

Cómo se conocieron L-Gante y Tamara Báez

De acuerdo a lo que L-Gante contó en una entrevista que le concedió a Juana Viale en El Trece en 2021, a Tamara Báez la conoció gracias a un amigo: "Era compañera de la escuela de un amigo mío del barrio. A mí me gustaba y no me daba atención". Y luego señaló: "En un momento me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo... nos conocimos y todo, así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo, ja. Así empezó la relación".

En tanto, y con algunas risas de por medio, el músico dejó en claro que ya no tienen fecha de aniversario de noviazgo porque tuvieron varias idas y vueltas: "Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario, ja".