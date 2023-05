El mal momento de Mariano Martínez: "El médico le prohibió"

Mariano Martínez sufrió un duro revés en medio del éxito que está teniendo con la obra de teatro Tom, Dick y Harry. El mal momento del actor que podría frenar sus proyectos laborales.

Mariano Martínez recibió una mala noticia en medio del éxito que está teniendo con la obra de teatro Tom, Dick y Harry y la convocatoria de Marcelo Tinelli para que participe de Bailando por un sueño. El actor puso en pausa sus actividades laborales para abocarse a un problema de salud generado por las exigencias físicas de sus proyectos.

El duro revés que sufrió Mariano Martínez lo obligó a frenar un poco su dinámica. Según el portal MDZ Online, el artista sufrió la quebradura de alguno de los dedos de su pie en uno de los ensayos de la obra Tom, Dick y Harry, dirigida por Nicolás Cabré. Allí tiene varias escenas en las que hay un ida y vuelta con Yayo Guridi, parte del elenco, donde tiene que hacer un esfuerzo físico demás.

El médico le prohibió bailar teniendo en cuenta que tiene que estar ocupado con la recuperación, pero parece ser que Martínez hizo caso omiso a esta advertencia. Frente a la bajada de Marcelo Tinelli y su equipo de producción para agilizar los preparativos del Bailando por un sueño, tendría en mente continuar con sus actividades.

Es por eso que en los próximos días, retomará los ensayos para el reality show que se va a emitir por América TV junto a su novia Triana Ybáñez, quien va a ser su pareja en el programa del "Cabezón". Mientras tanto, seguiría a pura función con el espectáculo teatral del cual es el protagonista junto a Yayo Guridi, Bicho Gómez, Mercedes Oviedo, Gabriela Sari, María Valenzuela, Jorge Noya y Rodrigo Raffeto.

Mariano Martínez llega al cine LGBT+ con la "Secreto en la montaña" argentina

Este jueves se estrena la película Humo bajo el agua en las salas de cine nacionales, un drama romántico LGBTTIQ+ con protagónicos de Mariano Martínez y Rodrigo Guirao Díaz que desde su afiche y teaser cae en la obligada comparación con la recordada Secreto en la montaña, el culebrón hollywoodense de cowboys que le valió un Oscar a Mejor director a Ang Lee.

"Julián (Mariano Martínez), un joven peón de estancia, se reencuentra con Patricio (Rodrigo Guirao), el hijo del patrón y su gran amigo de la infancia. El paso del tiempo y estar frente a frente en el campo que los vio nacer, les hará darse cuenta que aquel afecto de niños se ha transformado en un sentimiento indomable", reza la sinopsis del filme dirigido por Julio Midú y Fabio Junco. La película también cuenta en su reparto con Luis Brandoni, Mimí Ardú, Norma Argentina, Florencia Midú, Ana Carolina Valsagna, Guido Botto Fiora, Fernando Govergun, David Di Nápoli, y Pablo Sorensen.

En diálogo con El Destape, Rodrigo Guirao Díaz explicó cómo le llegó la propuesta de encarnar al interés romántico de Martínez, popular actor de telenovelas que viene de lograr un muy buen trabajo en cine con Yo, traidor, thriller de Rodrigo Fernández Engler. "Recibo esta historia y me va conmoviendo a medida que la voy leyendo. Encontré una película que hablaba no solo del amor sino que de la única forma de poder ser felices es a través de ser libres y uno mismo (...) Creo que mi personaje, Patricio, es alguien que no podía dormir de noche, que se asfixiaba de noche durmiendo. Un buen tipo y buen padre que acarrea con mucho dolor adentro. Se me vino eso mientras leía mi personaje", admitió el actor.