El insólito problema que atraviesa Julieta Cayetina por su embarazo

La celebridad de redes les reveló a sus seguidores una impensada situación vivida en su proceso de gestación. Julieta Cayetina será madre por segunda vez en septiembre.

Julieta Cayetina se expresó en sus redes sociales sobre un problema que enfrenta a raíz de su embarazo y generó sorpresa en sus seguidores. La humorista relató cuál fue la particular manera en que se enteró que iba a ser madre por segunda vez y le iba a dar un hermanito a su hijo, Antonio.

Cayetina utilizó una de sus historias de Instagram para mostrarles a sus seguidores cuál es el inconveniente que el crecimiento de su vientre le genera. "Nivel de embarazo: se me rompen las bombachas", escribió la actriz en su publicación y enseñó cuán gastados estaban los elásticos de su ropa interior por el proceso de gestación que atraviesa.

"Para este año tenía otros planes totalmente diferentes. Había decidido congelar óvulos, lo pensamos durante la pandemia pero se retrasó y como soy medio vueltera, consulté con muchos especialistas hasta que encontré uno que me gustó mucho", comenzó su relato Julieta en diálogo con La Nación en alusión al momento de su vida en el que se encontraba cuando quedó embarazada por segunda vez. "Iba a empezar en octubre pasado, fui a ver cómo era el proceso, pagué, me llevé la medicación. Es toda una movida, porque tenés que empezar el proceso en determinado momento del ciclo menstrual", agregó.

La columnista radial continuó su relato y reveló que desde el centro donde se atendía le dijeron que estaba por menstruar: "Fui el 23 de noviembre para ver qué día lo hacíamos, pasaron los días y no me venía". Tras diez días de atraso, la celebridad acudió a un estudio hormonal y se encontró con una sorpresa: "Me hicieron una ecografía transvaginal, y como la médica decía nada, tiré un chiste, algo así como que si estaba embarazada, que iba a tener que tirar las toallitas higiénicas. Y me dijo que sí, que veía un saco gestacional". Y cerró: "Quería congelar óvulos para ser mamá más a adelante. Quedé shockeada pero, claro, estoy contenta".

La insólita coincidencia de la fecha de parto de Julieta Cayetina

La actriz se expresó en el mismo reportaje sobre el importante acontecimiento que ocurrirá el día que pronosticaron su parto. "Para el día que cumplo 40 años, el 4 de septiembre. Tenía pensado pasar mi cumple de viaje, pero como dice mi padre, el de arriba es el que decide", reveló Cayetina. Y concluyó: "Obviamente no lo trae la cigüeña, no me cuidé y pasó pero no estaba en la búsqueda".