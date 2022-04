El inesperado video de Benjamín Vicuña a los besos con Lucía Galán

Benjamín Vicuña se besó apasiondamente con la cantante y el video se hizo viral.

Benjamín Vicuña de manera totalmente impensada, salió a la luz un video que dejó boquiabiertos a los fans del actor: Lucía Galán, vocalista de Pimpinela, protagonizó junto al actor un beso de película cuando nadie lo esperaba. Rápidamente las imágenes se viralizaron y ya fueron vistas por más de un millón de personas a través de las plataformas digitales.

Lucía Galán sorprendió a todos sus seguidores al mostrarse a los besos con uno de los actores más codiciados del país: Benjamín Vicuña. Pese a que el exmarido de Pampita está muy feliz en pareja con Eli Sulichín, en las últimos días se viralizaron imágenes del impresionante beso que se dio con la histórica integrante de Pimpinela.

Claro que la inesperada grabación tiene una explicación. Es que el reconocido actor fue elegido para protagonizar el videoclip oficial de Cuando Lo Veo, la nueva canción de Pimpinela. En ella, Benjamín Vicuña interpreta a un hombre que aparece en la vida de Lucía Galán, una bibliotecaria que está casada y tiene una hija adolescente. El personaje del actor se siente atraído por la mujer que atiende en la librería y vuelve a buscarla. Luego de varios encuentros ambos se enamoran y tienen una relación paralela.

El problema surge cuando Benjamín Vicuña sorprende a Lucía Galán con dos pasajes de avión, para que juntos se vayan de viaje para vivir libres su amor. Sin embargo, minutos antes de subirse al taxi rumbo al aeropuerto, el personaje de la cantante se arrepiente y le envía un mensaje a su amor expresándole que se quedaría. Por su parte, Vicuña, que ya estaba esperándola en la puerta, se va solo.

Según el videoclip, un año después el protagonista vuelve a la misma librería y ahí se encuentra con su amada, Lucía Galán. En ese reencuentro, el actor le acerca un libro llamado "Una Segunda Oportunidad" y ella se queda atónita mirándolo sorprendida. El videoclip termina justo en ese preciso momento. La historia queda con un final abierto, para que cada fanático lo interprete como más le guste.

Benjamín Vicuña y Lucía Galán a los besos.

En la canción se habla de lo que siente una mujer mayor al conocer a un hombre más joven. Cómo siente ella el paso del tiempo y cómo esta situación la toma completamente por sorpresa. En su tema nuevo, Pimpinela le dio voz a lo que siente una mujer que se vuelve a enamorar y la canción es todo un éxito. En menos de una semana, Cuando Lo Veo superó el millón de reproducciones en YouTube.

Los fanáticos se expresaron pidiendo que hagan una segunda parte de esta historia de amor entre Benjamín Vicuña y Lucía Galán. Otros admiradores de Pimpinela se animaron a reflexionar sobre las oportunidades que se pierden por miedo. Evidentemente la canción generó diferentes reacciones en el público.

La confesión de Benjamín Vicuña sobre su miedo a la soledad

Tras su ruptura mediática con "Pampita" en 2015, con quien tuvo cuatro hijos (Bautista, Benicio, Beltrán y “Blanquita”), al poco tiempo después se supo que Vicuña había empezado un romance con “La China”, con quien tuvo otros dos hijos: Amancio y Magnolia. En 2021 confirmaron su separación y, a los pocos meses, se filtró que comenzado una nueva relación con Sulichin.

Recientemente, conversó con Germán Paoloski en el programa No es tan Tarde y reveló que la razón por la que siempre está en pareja es porque le cuesta mucho estar solo, además de que le gusta mucho la vida en familia. “Hay que bancar estar solo, a mí me cuesta estar solo. Es difícil estar solo… Pienso que hay gente que por ahí tiene otra predisposición a la soledad. Hay algunos amigos míos que son hijos únicos y les encanta estar solos, lo disfrutan. A mí me gusta la gente, la familia, la casa llena. Para mí, estar en pareja es una forma de vivir”, reflexionó.