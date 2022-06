El inesperado anuncio de Wanda Nara: "Muy pronto"

La esposa de Mauro Icardi dejó boquiabiertos a sus seguidores luego de semejante noticia.

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un anuncio completamente inesperado. La empresaria está de vacaciones junto a su esposo y sus hijos en Italia, donde disfrutan en familia y con amigos de este tiempo libre antes de volver a la rutina.

Sin embargo, Wanda Nara advirtió que a pesar de estar de vacaciones ella no deja de trabajar y a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram lanzó el sorprendente adelanto. Al parecer, si todo sale bien, tendremos a la modelo en la pantalla chica de la televisión argentina.

Wanda Nara expresó: "Yo no dejo de trabajar y no me aguanto, les quiero contar todo, porque se vienen tantas novedades... Ayer hice un Zoom de tres horas, se nos cortaba y volvía. Muchas novedades, me van a ver muy pronto, ¿en dónde?, en dónde me van a ver a mí, en el canal de la familia".

De esa forma, la dueña y creadora de Wanda Nara Cosmetics dejó al descubierto las reuniones virtuales que estaría teniendo con Telefe, también conocido como "El Canal de la Familia". Si bien, Wanda Nara no mencionó el nombre del canal, utilizó la frase con la que se reconoce al medio de las 3 pelotas.

La esposa de Mauro Icardi no reveló todavía detalles de cómo va a ser el proyecto propiamente dicho. No se sabe de qué se va a tratar el programa en el que participará, para eso hay que esperar que sea Wanda Nara o directivos del canal los que cuenten más sobre su incorporación.

Las exigencias de Wanda Nara como madre

De la misma forma que anunció su próxima participación en la pantalla chica nacional, Wanda Nara reveló que es muy exigente con sus hijos. La modelo hizo público que durante el año, cuando los chicos están cumpliendo con sus obligaciones académicas, los inscribe en diferentes cursos de idiomas para que puedan aprender a comunicarse de distintas formas.

Pero eso no es todo, ya que Wanda Nara asumió que es muy estricta con la dieta de sus hijos. La empresaria reconoció: "Disfrutan comer cosas ricas porque durante el año soy muy rompe con la dieta que hacen, que es prácticamente frutas, agua, verduras y sopas en invierno". Es por eso que en verano, cuando están de vacaciones, les permite comer sin tantas normas, ya que se merecen disfrutar de sus tiempos libres en familia y con amigos.