El imprevisto que complicó a Karina "La Princesita": "Qué odio que siento"

La cantante se discutió con los fanáticos que habían sacado entradas para verla.

Karina "La Princesita" se expresó en sus redes sociales sobre un inconveniente que vivió en las últimas horas y aseguró haber sentido mucha bronca e impotencia por el imprevisto. Mediante un largo texto, la cantante se disculpó con los afectados por el problema que derivó en un cambio de planes ante un show pautado en Uruguay.

"Bueno, Salto Uruguay, el micro que nos lleva se rompió en el camino. La empresa que nos traslada consiguió otro de reemplazo, pero no llegamos a cumplir con los requisitos pedidos en la aduana uruguaya", explicó "La Princesita" en el inicio de su descargo y, acto seguido, enunció los requisitos solicitados: "PCR de todos los empleados de la empresa de transporte que llevaba todos nuestros equipos, instrumentos y banda completa)".

Luego, Karina les demostró a sus millones de seguidores, en especial a quienes habían comprado las entradas para verla desplegar su talento en vivo, que luchó por tocar en Salto hasta que las posibilidades se agotaron. "Hicimos lo posible y tratamos de conseguir por todos lados, pero nadie nos pudo ayudar. Lo sentimos mucho".

"De más está decir que la gente de La Bambola y quienes nos llevaban a Salto, hicieron lo posible por ayudar. Lo siento mucho, estaba muy ilusionada", cerró su posteo la ex jurado de Cantando 2020.

Historias de Karina La Princesita

El enojo de Karina "La Princesita" por una fake news

Hace algunos meses, Karina "La Princesita" expresó su furia en las redes sociales por las mentiras infundadas respecto a una suma que nunca cobró por parte del municipio de Quilmes, por un show. "Me tienen las bolas infladas con los ocho millones. No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca Y no porque no quiera", expresó en su cuenta de Twitter la cantante y agregó: "No seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo".

No conforme con lo publicado, la expareja de El Polaco agregó más información para desmentir esa noticia: "¿Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la intendencia, lo hicieron de un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma", explicó "La Princesita" en relación a la información que les faltó a quienes publicaron la falsa noticia sobre su supuesto millonario sueldo. Y siguió: "Espero que esta información totalmente verdadera sirva para que me dejen de romper las pelotas. Muchas gracias".