Celina Rucci reveló que fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda en un posteo en Instagram

Hace ya algunos años Celina Rucci decidió bajar su perfil y mudarse a Estados Unidos con su pareja, un médico rosarino. Si bien para todos el 2020 fue un año complicado por la pandemia, a ella se le sumó un desafío que no esperaba y que decidió ocultar: fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda. A través de un posteo en su Instagram con un video con imágenes de cómo transitó la enfermedad, reveló el secreto y también contó el episodio que la animó a hablar sobre su diagnóstico.

Mientras todo el mundo estaba inmerso en lo que sucedía con el coronavirus, Celina Rucci el pasado 28 de mayo se acercó a un control de salud por algo fuera de lo común que le sucedía. Ese mismo día fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda y la internaron en "el mejor hospital de New York". "Comenzamos de inmediato el tratamiento para vencer a esta enfermedad, estuve acompañada en todo momento de mi hombre", aseguró Rucci en su publicación.

"Las razones era varias, me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos carguen con mas preocupaciones, ese era mi plan, mantenerlo en secreto", enumeró Rucci los motivos sobre por qué había decidido no contar de su enfermedad. La actriz y vedette agregó que no quería que sus afectos y la gente que la sigue la viera "débil o frágil" porque sentía que esa imagen no la representaba.

"Después de seis meses de tratamientos, quimios, pinchazos y miles de pastillas el 23 de noviembre mi doctor me dijo que ya no había rastros de células cancerígenas", confirmó Rucci que aseguró que tomó todo con "actitud ganadora", ya que estaba segura que iba a poder superarlo. De todos modos, agregó que todavía no se puede cantar victoria porque "con este tipo de cáncer nunca se sabe".

Ahí pasó a explicar cuál fue la situación que la "entristeció" y la llevó a realizar el posteo. "Ayer salí a cenar con amigos, estábamos felices, celebrando la vida, nos ponemos a bailar y en un movimiento brusco se me salió la peluca", empezó contando Rucci que agregó que eso la hizo sentir "vulnerable". La actriz vio ese momento como un punto de inflexión: "Sentí que no pude ocultar mas lo que me había pasando, por primera vez me había mostrado enferma a los ojos de los demás y toda esta coraza que vengo armando desde niña para poder sobrevivir en este mundo se me derrumbo en un segundo".

"Ya no quiero seguir así, y es por eso que hoy me libero", cerró Celina Rucci su emotivo posteo. Los mensajes de apoyo y cariño no tardaron en llegar y se repitieron por miles. Moria Casán, María Eugenia Ritó, José María Muscari y Mariana Brey fueron algunos de los famosos que saludaron y felicitaron a la actriz y vedette por compartir su historia.