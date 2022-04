El impactante cambio físico de Juana Repetto tras bajar de peso: "Relajé"

La actriz contó en sus redes sociales cómo fue el proceso que atravesó en relación a su físico tras su último embarazo. Juana Repetto reveló que recibió ayuda de profesionales.

Juana Repetto se expresó en sus redes sociales sobre el cambio físico que logró tras el nacimiento de su segundo hijo, Belisario. La actriz de teatro y televisión hizo una profunda reflexión sobre las expectativas sociales hacia los cuerpos de las mujeres y cómo lo vivió en su último embarazo.

"Primero que nada estuve en los grupos de embarazo, lo cual me ayudó un montón a tener un asenso mucho más saludable que el anterior, aparte de tener una psicóloga perinatal que nos contenía un montón y la nutri especializada en embarazos", comenzó su descargo la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, quien ya se ha pronunciado varias veces sobre sus inseguridades respecto a su cuerpo. "Después me metí en el grupo de lactancia para poder ir volviendo a mi peso pero alimentándome adecuadamente amamantando. Durante ese proceso fui bajando de peso muy tranqui, sin presión", agregó.

Repetto aseguró que siempre estuvo contenida por el grupo y la prioridad estuvo basada en que la alimentación fuera balanceada y de calidad. "Pudiendo sacarme el chip del peso y de la balanza, que no me hacía del todo bien, me frustraba y demás. Entendí y aprendí que comiendo saludablemente y cambiando los hábitos lo otro venía solo", añadió la celebridad de redes.

"Cuando relajé me hice el taller de comida real y luego el tratamiento individual lo que me termino de enfocar en lo importante. Comida real, hidratación, ejercicio (mi pata floja, pero siempre las nutrís recordándome lo importante que es para la salud y el complemento ideal para el descenso) y organización", soltó Repetto sobre los valores que quienes la ayudaron en este camino le inculcaron. Y cerró: "Comemos bien, todos podemos consumir los mismos alimentos, aumentamos el consumo de agua y me estaría faltando la actividad física, que juro voy a por ella".

