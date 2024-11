El Gigoló reapareció y reveló a qué se dedica: "Me piden".

El Gigoló fue una de las figuras más famosas del mundo del espectáculo en la década del 2010, tanto así que estaba presente en varios programas de televisión. Sin embargo, en el último tiempo desapareció de los medios y continuó con presencia en redes sociales. Pero ahora, se volvió viral y muchas personas empezaron a hablar de él luego de que contara a qué se dedica actualmente.

Luego de su salto a la fama en el 2015, Javier Bazterrica probó suerte como DJ, pero en 2019 tuvo unos problemas legales y terminó alejándose del medio. Ahora, se dedica a algo totalmente diferente: hace presencias en eventos privados con poca cantidad de gente. En el diálogo con TN Show, El Gigoló confesó cómo vive esta dinámica laboral: "Me contratan para comer asados. En las presencias me piden que cuente muchas anécdotas".

Fue tanto el éxito que tuvo con este trabajo que aseguró que esto le genera un ingreso mayor que cualquier otro trabajo. "Las hago desde que soy El Gigoló, más que nada. Tuve la buena fortuna de amigarme con el personaje. Antes lo odiaba, era bizarro". "Yo iba muchas veces a algunos lugares con mi abogado y dije ‘qué tonto, por qué no amigarme con el personaje’. Entonces empecé a vender el producto. O sea, yo", continuó en la entrevista. En este marco, también sumó: "Estoy yéndome al interior jueves, viernes, sábado y domingo. Me contratan para comer asados. Quieren que vaya y me piden anécdotas. Hay muchos lugares a los que voy que no son de joda. Son para ir a un lugar y se juntan 15 flacos que me preguntan cosas como en una entrevista".

El apoyo de las personas es clave, ya que consumen su "producto" pero tratándolo con respero: "La gente me recibe como si fuese el famoso, pero yo soy conocido por esto, por lo que pasó conmigo. Hoy me hice DJ también”. Finalmente, aseveró: “Hago lo que me gusta y me divierto. Soy consumible. No me quejo hoy por hoy de mi presente. Lo seguiría haciendo hasta que me dé el cuerpo o la edad. Puede ser que esa persona tenga razón, que todo sea un presente constante. Estoy totalmente de acuerdo".

Cómo empezó la carrera mediática de El Gigoló

Javier Bazterrica se hizo popularmente conocido en 2015 por haber estafado a la hermana de Flavio Mendoza y a varias mujeres más. El hombre, quien fue bautizado como "El Gigoló" pasó a tener un reconocimiento en todos los medios de comunicación del país, al punto de que brindó varias entrevistas recordadas. Sin embargo, en los últimos días, reapareció con un lanzamiento muy particular. ¿Qué fue de su vida y qué hace actualmente?

El Gigoló solía estafar con un discurso increíble: creaba perfiles de Facebook falsos, se mostraba como un hombre con una gran posición económica, decía que era jugador de polo y luego salía con mujeres para robarles joyas y dinero. A partir de las denuncias recibidas, su historia se hizo conocida.

Tiempo después de que se viralizaran diversos videos con una de sus frases más famosas como "All the night (toda la noche)", pese a los delitos que cometió y los problemas que tuvo con la Justicia, Bazterrica aprovechó su fama y siguió ganando dinero. ¿Cómo? Varios boliches lo contactaron para ir promocionar los locales bailables.

Durante casi seis años, y tras los episodios violentos, El Gigoló subsistió gracias a las fiestas a las que fue contratado como animador y DJ de música electrónica. Incluso, en tiempos de pandemia, estuvo trabajando para poder mantenerse económicamente. En diálogo con Diario Show, indicó: "Gracias a Dios estuve trabajando en varias cervecerías y cumpleaños, cumpliendo los protocolos siempre".