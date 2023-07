El furioso descargo de Juana Repetto tras un accidente de su hijo: "Porquería"

La hija de Nicolás Repetto y Reina Reech apareció en las redes sociales para hacer una fuerte denuncia luego de comunicar que Toribio, su hijo más pequeño, sufrió un preocupante accidente.

Juana Repetto volvió a hacerse viral por una situación polémica luego de hacer público el accidente que sufrió Toribio, uno de sus hijos, en una plaza. Tras mostrar como el pequeño se lastimó un párpado, la actriz hija de Nicolás Repetto y Reina Reech publicó un furioso descargo e inició una campaña insólita que generó reacciones de todo tipo en las redes sociales.

La situación se desencadenó por un accidente que tuvo el pequeño en una calesita y que motivó a un fuerte enojo de su madre en las redes sociales. "Campaña para prohibir las calesitas, ¿quién se suma? Somos muchas las que odiamos y creemos que son peligrosísimas", sentenció la actriz luego de mostrar el párpado lastimado de su hijo. “Se bajó Beli (su hijo menor), los niños que quedaron (sin supervisión de sus mapadres y/o adultos a cargo) empezaron a ir a mil por hora y así terminó el asunto”, siguió.

Aunque el corte no fue de gravedad y pudo ser rápidamente desinfectado para que el niño siga jugando, Repetto mostró una foto de la herida y reclamó: “Me dio mucha bronca, porque les pedí más de tres veces que fueran más suave, porque los más pequeños corren alrededor y porque ellos mismos, ahí adentro, se pueden golpear y no les importó”.

“Debería haber un adulto a cargo que pudiera ocuparse de que dejaran de hacerlo o, en tal caso, pedirles que bajaran. Y sugerencia para el lugar: poner a alguien ahí afuera para evitar esto o cosas mucho peores que podrían haber pasado”, agregó, furiosa, antes de iniciar una campaña para que saquen las calesitas, cosa que generó una oleada de reacciones de crítica en las redes sociales.

La furia de Juana Repetto ante las críticas por el accidente de su hijo

Las redes sociales se mostraron impiadosas y decenas de usuarios aprovecharon para burlarse de la reacción de Juana Repetto, que no tardó en leer los comentarios y reaccionar con dureza. “Buen día, feliz domingo. Escúchenme una cosa, con respecto a lo de las calesitas de las plazas es que son peligrosas en serio. Muchos de ustedes me han escrito contando experiencias graves, jodidas, es más lo invito a depositar acá su experiencia con esas calesitas de porquería”, arremetió la actriz, defendiéndose de los ataques recibidos.

“Yo no me puedo ocupar de criar a niños que no son míos ni que los mapadres estén ocupándose de que sus niños en su juego no pongan en riesgo la integridad física de los niños con los que están compartiendo el espacio. Básicamente hay que enseñarles a los niños y a los mapadres, bueno, yo no me puedo ocupar de eso. Igual, les quiero decir que no era literal lo de prohibir lo de las calesitas, era una forma de decir: ‘¿Quién está conmigo en que son un peligro y las detestan como yo?’”, culminó, expresando la razón de su enojo.