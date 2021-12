El fuerte e inesperado reclamo que recibió Wanda Nara al llegar a Argentina

Actualmente, la famosa influencer se encuentra en el país, sin embargo, no todo fue color de rosas desde que aterrizó en tierras argentinas.

Luego del escándalo del Wanda Gate, Wanda Nara volvió a posicionarse en el top de los personajes más destacados de la farándula nacional. Con su carácter tan especial, la influencer logró atrapar a todos con su historia que recorrió el mundo entero, por lo que fue convocada por la revista Gente para formar parte de la tapa con los personajes del año de este 2021.

Frente a esta invitación tan especial, Wanda preparó todo y viajó junto a sus hijos al país que la vio nacer y consolidarse como una estrella. Actualmente, la famosa empresaria se encuentra en Argentina, pero a penas aterrizó recibió un fuerte reclamo que la dejó sin palabras. Mientras grababa algunas historias de Instagram para mostrarle a sus seguidores que ya se encontraba en su país, recibió una fuerte queja por parte de alguien muy cercano.

Se trató nada más y nada menos que de Valentino, su hijo mayor junto a Maxi López. Al parecer, el niño no quería saber nada con volar a Argentina y deseaba continuar su vida en Europa, específicamente en Italia. "¡Llegamos Benchu!", expresó Wanda en diálogo con su hijo menor, Benedicto, un tanto perdido, el niño consultó a qué lugar y entonces Valentino interrumpió para reclamarle a su madre en inglés: "Mom I need to go to Italy, that’s my home" (Mamá necesito ir a Italia, esa es mi casa).

Ante la mirada atónita de su madre, el niño no siguió el tema, pero quedó plasmado que los chicos no tenían muchas ganas de viajar a Argentina. A penas de bajaron del avión, la familia se dirigió directamente a su departamento en el barrio de Núñez, propiedad que Wanda adora y de la que siempre presume cuando viaja a su país. Esta vez, Mauro Icardi se quedó en París para cumplir con ciertos compromisos laborales mientras que su esposa e hijos viajaban.

Un festejo especial: sorpresas y reencuentros

El 9 de diciembre, Wanda Nara cumplió 35 años y los celebró junto con su familia en Europa. Sin embargo, lejos de limitarse a una reunión simple, sus amigos argentinos decidieron organizarle una fiesta sorpresa para conmemorar esta fecha tan importante para la diva. "Hola, noche porteña. Reunión de trabajo", expresó la influencer unas horas después de aterrizar en Argentina. La mediática fue engañada para asistir a un lugar pensando que sería una junta con la gente de su marca de cosméticos, pero en realidad, era su fiesta de cumpleaños sorpresa.

La celebración tuvo lugar en el famoso establecimiento Presidente Bar, un espacio muy lujoso que suele ser visitado por varias estrellas del ámbito nacional e internacional. Allí, Nara contó con la presencia de sus amigos más cercanos y, por supuesto, de su hermana Zaira que se encuentra siempre incondicional junto a ella.