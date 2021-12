El espectáculo se despide de Aníbal Pachano: llegó el final del bailarín

Aníbal Pachano estrena "Así... vuelvo" en Córdoba este 1 de enero, dándole inicio a su última temporada sobre los escenarios. En esta biopic, el protagonista contará la historia de su trayectoria.

Aníbal Pachano es uno de los artistas más reconocidos de la República Argentina. Y a sus 66 años decidió ponerle fin a una carrera brillante que tendrá como broche de oro una temporada entera en Villa Carlos Paz. En la provincia de Córdoba, y mediante la biopic Así…vuelvo, el exjurado de ShowMatch le dirá adiós a los escenarios desde el 1 de enero.

“Es una biopic que hicimos en pandemia con Alejandro Lavallén y Georgina Pitrota para contar un poquito la historia de mi trayectoria”, comenzó diciendo Pachano, en diálogo con Cadena 3. A su vez, reveló las razones por las que decidió terminar su camino en "La Docta": "Yo llegué a Carlos Paz cuando tenía seis años. Me quedé hasta terminar el colegio y luego me fui a Córdoba, Hice el primer año en el colegio Deán Funes y luego partí a Buenos Aires, donde me quedé cincuenta y pico de años. La historia la empiezo acá, porque fue un lugar emblemático que partió mi vida”.

Así... vuelvo se estrenará el próximo 1 de enero en el Teatro Acuario (Leandro N. Alem 48 Planta Alta, Centro, Galería Acuario, Villa Carlos Paz). De este modo, Aníbal Pachano se despide a lo grande y deja una huella indeleble en la historia del arte y baile argentino.

Aníbal Pachano, fulminante contra Wanda Nara: "Hace un negocio millonario"

Aníbal Pachano se despide de los escenarios argentinos y Villa Carlos Paz (Córdoba) será el lugar en donde dará sus últimas funciones más allá de que luego continuará dentro del mundo del espectáculo desde otro lugar. Y en diálogo con PrimiciasYa se animó a opinar sobre el Wandagate y arrojó filosas declaraciones contra Wanda Nara: "Hace un negocio millonario de todo esto".

Más allá de ello, Pachano habló sobre sus últimas funciones en el Teatro Acuario, en diciembre, presentando ASÍ... VUELVO. Con esta obra le dará fin a su exitosa carrera y el bailarín se despedirá del público que lo acompañó durante décadas arriba del escenario.

En diálogo con PrimiciasYa manifestó: "Insoportable el tema Wanda, pobrecita aunque de pobrecita no tiene nada. Ella hace un negocio millonario con esto. Y no estoy del lado de ninguna de las dos, ni de Wanda ni de la China Suárez, no sé nada de la vida de ellas, no me interesa y no son personas que me alimenten el alma", arrojó de manera filosa.