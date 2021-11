El escatológico accidente de Jimena Barón en el baño de su casa: "Totalmente traumatizada"

La cantante y actriz vivió un mal momento en su casa y contó todos los detalles en sus redes sociales.

Jimena Barón utilizó sus historias de Instagram para contarles a sus seguidores un insólito error que cometió en medio de un momento escatológico en el baño de su casa. La intérprete de La Cobra habló con una expresión de desconcierto y desilusión muy grande, por el descuido que había tenido minutos antes.

"Esto es insólito. Chicos, hoy me levanté dormida y totalmente traumatizada porque me tenía que sacar sangre", contextualizó el momento en que tuvo el accidente. Y agregó: "Había hecho pis y cuando tiro la cadena, hago así y vuela mi cepillo gigante para lavarme la cara y se va por la cadena. Pero tiene el tamaño de un calefón, ¿es joda?", comenzó su descargo la celebridad y así mostró su preocupación por una posible avería en las cañerías de su departamento.

Barón continuó su descargo fiel a su sarcástico humor y expresó: "No es que quedó trabada. La gente qué cagó, ¿un microondas? Ni rastros de mi cepillo de 100 millones de pesos... Volvé". Así, la jurado de Showmatch: La Academia mostró su angustia por el artefacto de belleza que perdió y causó gracia en los más de 5 millones de seguidores de tiene en su cuenta de Instagram.

El fuerte planteo de Marcelo Tinelli a Jimena Barón

Hace algunos días, Jimena Barón se ausentó del programa de Marcelo Tinelli por un viaje de relax que decidió hacer. "Señores volvió del campo, de la playa, estuvo con su novio... se ausentó de nosotros. Nos abandonó cuatro días para irse con el pibe del camel ese que no es nada. Nosotros somos sus amigos... nos dejó, y para ir a saludar a las vacas", reclamó el conductor de televisión a la madre de Morrison Osvaldo, por los días en que tuvo que poner a Lourdes Sánchez como reemplazo.

"La pasé muy bien, unos días muy necesarios. Lo que más hice fue descansar, cualquier mamá que está todo el día con su hijo me entiende, porque saben que los chicos están siempre: ‘Mamá esto, mamá lo otro’. Así que fue todo muy lindo, dormí la siesta, cosa que no sucede nunca", explicó la cantante y sumó: "Con Mary vamos a tener que hablar muy seriamente porque me quedé tranquila que Momo se quedaba con ella y lo despachó en la casa de una amigo. Me cobró cada hora obviamente, pero no le conviene irse porque recibe muchos canjes trabajando en casa".