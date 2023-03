El dramático momento de una ex Bandana: “Les prometo que voy a cuidarme”

La cantante hizo un descargo en sus redes sociales y preocupó a todos.

Lourdes Fernández, excantante de Bandana, hizo un fuertísimo posteo en sus redes sociales, donde dejó un mensaje preocupante por una reacída en las en las adicciones. Días atrás, a la artista le sacaron el carnet de conducir por superar el nivel permitido de alcohol en sangre durante un testeo.

En su cuenta personal, donde apenas tiene un pequelo grupo de seguidores, Lourdes hizo una publicación sobre su estado de salud y fue filtrada de forma pública por la cuenta de LAM. “Perdón a todos los que me ayudaron y confiaron ciegamente. Y les prometo que voy a curarme”, escribió la cantante en una historia de esa red social. Junto con el texto, la ganadora del reality Popstars compartió el documento que certifica la infracción por “conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes”.

Debido a la infracción, Lourdes se quedó sin su licenci de conducir y tendrá que realizar un curso de seguridad vial. Sin embargo, pese al tono de arrepentimiento que mostró el la publicación de Instagram, inmediatamente compartió otra historia en la que expuso su enojo por la retención de la matrícula: “Devuelvan mi registro. Basta de sacarnos plata con impuestos”.

Lourdes Fernández denunció violencia de género

En los últimos meses, Fernández también denunció a su expareja, Leandro García Gómez, por violencia de género. “Todos en el edificio según él gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa denuncien, no tengan miedo”, publicó también en su cuenta de Instagram en aquella oportunidad.

Al tiempo que, sumó: “Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnudas y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba...me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. Amor es la falta absoluto de sufrimiento. El amor no duele”. Luego de realizar la denuncia, recibió un botón antipánico. La cantante también detalló los reiterados ataques que recibió por parte de García Gómez, tanto verbales como físicos.

“La verdad que sí, mal, mal. Saben ustedes que yo tengo una carrera que se basa en la música y en lo que me gusta hacer. Lo que quería vislumbrar es que es uno de los momentos personales más difíciles que estoy atravesando, porque uno no deja de querer de un día para el otro. Sin embargo, he recibido el apoyo de muchísima gente, de ustedes sobre todo. No es fácil pasar por algo así y también no es fácil animarse a contarlo, ¿no?”, apuntó en un móvil para LAM

Y agregó: “Tenemos que empezar a vivir mejor como seres humanos. Cuando escuchaba este tipo de cosas, de por qué un tipo se quedaba en una relación donde la mujer lo trataba mal, decía: ‘Pero qué boludo’, un pensamiento normal, de juzgar. Por eso hay veces algunos mensajes que me llegan y dicen: ‘No te creo’, o qué sé yo. Acá lo más importante que es una realidad, existe y todas las personas que se me acercaron, a todos les pasó algo similar en algún momento”