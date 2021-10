El dramático descargo de Laura Esquivel a días de estrenar la serie Maradona: "Sentí temor"

La actriz se sinceró sobre su paso por Maradona: Sueño Bendito y reveló detalles al respecto. Laura Esquivel interpretará a Claudia Villafañe en la creación audiovisual.

Laura Esquivel se expresó sobre su experiencia en el rodaje de la serie de Diego Maradona, donde interpreta a la esposa del jugador de fútbol, Claudia Villafañe. En su descargo, la actriz hizo referencia a sus sentimientos cuando recibió la propuesta de la propuesta creada por Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky y dirigida por Alejandro Aimetta.

“En mi caso sentí temor, porque dije '¿Por dónde se arranca?' Antes de saber que no sería una imitación sino un trabajo de construcción del personaje, saber quién era, qué le pasaba con su primer encuentro con Diego. En mi caso solo hay fotos nada más, y era cuestión de crear a esta Claudia que es chica y que no se esperaba lo que le deparaba el destino”, comenzó su descargo la protagonista de Patito Feo, en diálogo con Primicias Ya.

Esquivel continuó su descargo en alusión a su vínculo con sus compañeros y reveló un dato inesperado sobre la verdadera Claudia Villafañe. “Con Julieta no grabamos nunca juntas, porque no nos cruzamos, pero ensayamos mucho juntas porque era el mismo personaje. No tuvimos la posibilidad de estar con Claudia”, lanzó sobre Maradona: Sueño Bendito, que se estrenará en Amazon Prime Video, un día antes del cumpleaños del 10.

“Soy Claudia en toda la etapa joven. La verdad fue un lujazo estar en la producción. Se vive con mucha emoción, todos estamos ansiosos por el estreno. Es una gran historia. Cada capítulo cuanta un mundo de cosas y tenemos ganas de que ya se vea”, siguió la actriz sobre el proyecto que la tiene como protagonista. “Es un equipo espectacular desde el todo. Amazon ha construido este proyecto de una manera inmensa. Cada uno ha puesto su trabajo y su respeto para interpretar a cada personaje. Tenemos ya las ganas de ver la devolución de toda la gente y ver la serie completa”, cerró la actriz.

Laura Esquivel sobre cómo la marcó Maradona: Sueño Bendito

“A nivel personal creo que nos va a marcar porque ha sido una súper producción. Creo que uno a diferencia de los lugares donde pudo haber trabajado, uno sigue aprendiendo constantemente en esta profesión. Y por otro lado está la historia de Diego, Diego es del mundo, no solamente nuestro. Es increíble cómo pudo llegar a todos lados con este espíritu argentino a través del fútbol”, concluyó Laura Esquivel sobre su apreciación personal de la serie.