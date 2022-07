El drama económico de Karina La Princesita: "En la vida"

Karina "La Princesita" decidió compartir en su Instagram el conflicto económico que se le presentó en las últimas horas. Qué le pasó a la cantante de cumbia.

Karina "La Princesita" decidió compartir el drama económico que atraviesa. A través de una serie de fotos que publicó en historias de Instagram, la cantante de cumbia dio a conocer cuál es el conflicto inesperado que tuvo en plenas vacaciones.

Durante la jornada del pasado martes, y mientras se encuentra de viaje por España, la artista de 36 años subió unas fotos haciendo referencia a la gran suba del dólar blue que hubo el pasado lunes 4 de julio. "Cuando sube el dólar y vos usaste la tarjeta en vacaciones... Cortate las bolas...", manifestó, a modo de broma.

Luego, y en otra de las fotos que compartió, mostró que pidió una copa exótica con ananá. Al respecto, la cantante expresó: "Diosa ella pidiendo y pidiendo, después vi las noticias...". Y finalmente, se tomó una selfie tomando el trago: "Me lo tomo con todas las ganas porque si seguimos así será el último que vea en la vida".

Las fotos de Karina La Princesita en España

Karina La Princesita, de vacaciones en España, haciendo referencia a la suba del dólar.

Karina La Princesita, tomando un trago en España.

Pese a los comentarios que hizo sobre la situación del dólar en la Argentina, Karina se mostró contenta por su visita a España. De hecho, se tomó una fotografía en las Islas Baleares (Formentera), donde expresó: "Plenitud. No encuentro otra palabra para describir estas fotos".

Karina La Princesita habló sobre la chance de volver a estar con El Polaco

En una de las últimas emisiones de LAM, Karina "La Princesita" y "El Polaco" dieron una nota en conjunto y hablaron sobre el gran vínculo que mantienen hoy día tras la gran cantidad de enfrentamientos. Esta entrevista se dio en el marco de la próxima emisión del programa que conduce el cantante por América TV, en donde recibirá como invitada a su expareja, Karina "La Princesita". Luego de hablar de la posibilidad de que su hija Sol se vaya a vivir al exterior cuando cumpla la mayoría de edad, el notero provocó a la expareja con una especualción.

“Pero si vuelven, eso no pasaría”, lanzó el movilero en referencia a las declaraciones de Karina en donde aseguraba "tener miedo de quedarse sola". Sin embargo, rápidamente la cantante constestó sin dudar ni un segundo la respuesta: "No, es imposible, y ya lo sabemos. Es más, por eso estamos haciendo la nota".

En este marco, el movilero probó suerte con "El Polaco" y le consultó si volvería con una ex, pero el cantante no llegó a responder cuando Karina "La Princesita" tomó la palabra y habló por él. “Paremos. Con Barby te vivís peleando y después volvés. Es ex y volvés”, apuró la cantante a su ex.

Por último, Karina "La Princesita" contestó la pregunta del notero y fue contundente al respecto. "Yo volvería con un ex, y él volvería con una ex. Pero si a lo que vos estás queriendo llegar es a si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es ‘no’", sentenció la cantante sobre la posibilidad de regresar con "El Polaco".