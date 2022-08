El doloroso mensaje de despedida de John Travolta a Olivia Newton: "Para siempre"

El famoso actor que acompañó el estrellato de la artista en Hollywood le dedicó unas emotivas palabras de despedida tras su muerte.

John Travolta se despidió de Olivia Newton, la actriz y cantante que falleció este lunes a los 73 años de edad. El reconocido artista de Hollywood le dedicó unas emotivas palabras a su querida amiga, con quien compartió uno de los proyectos más importantes de su carrera: Grease.

A través de sus redes sociales, el reconocido actor de musicales publicó una fotografía de la juventud de Newton y le dedicó unas emotivas palabras a su querida amiga y colega. "Mi querida Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores", empezó el posteo de Travolta en Instagram.

"Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo", continuó el posteo de Travolta. Por último, sentenció: "¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!".

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios y likes de fanáticos que celebraron el vínculo cercano que mantuvieron los actores hasta el último día de vida de la reconocida artista, Olivia Newton.

Murió Olivia Newton-John, actriz de la exitosa película Grease

La actriz y cantante británico-australiana Olivia Newton-John falleció este lunes a los 73 años de edad rodeada de familia y amigos en su rancho del sur de California, según informó su marido, John Easterling. El dolor de sus colegas y la tristeza de John Travolta, su partenaire en el exitoso musical Grease.

Newton-John falleció "tras un viaje de 30 años de cáncer". "Ha perdido su batalla contra un cáncer de mama metastásico", relató una fuente cercana a la familia citada por el portal de noticias sensacionalista estadounidense TMZ.

La actriz es conocida en todo el mundo por protagonizar la película musical Grease de 1978 junto a John Travolta. Su papel de Sandy la catapultaron a la fama con canciones como You're the One that I Want, Summer Nights o Hopelessly Devoted to You. Previamente había tenido éxitos musicales como If Not for You, Let Me Be There o Have You Never Been Mellow. Tras Grease hizo películas como Xanadu y se consagró con canciones como Physical, de 1981.

En 1992 se le diagnosticó cáncer de mama, pero remitió. Fue hospitalizada de nuevo en 2013 y lograron pararlo, pero resurgió en 2017. "Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama", pronunció su marido en declaraciones a la prensa. También, pidió que en lugar de flores envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.