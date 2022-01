El doloroso calvario de Dalia Gutmann tras los rumores de separación

Luego de que trascendieran los rumores de separación con Sebastián Wainraich, Dalia Gutmann reveló la difícil situación que vivió puertas adentro de su hogar en aquel entonces.

Hace algunas semanas atrás, Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich se posicionaron en el foco de las polémicas luego de que trascendieran fuertes rumores de separación entre ellos. Todo comenzó cuando la pareja se mostró distanciada durante unos días, por lo que comenzó a circular la versión de que atravesarían una crisis.

Al cabo de unos días, la humorista y el actor aclararon que los rumores eran falsos y que se encontraban mejor que nunca. "Estamos juntos y bien", aseguró Gutmann a la cantidad de medios que recurrieron en búsqueda de su palabra. Sin embargo, pasadas unas semanas de este escándalo, la comediante decidió sincerarse sobre este momento y revelar el calvario que vivió puertas adentro.

"No me resulta nada cómodo verme en una noticia que no tenga que ver con mi trabajo. Incluso iba a buscar a mis hijos al colegio y sentí mucha vergüenza. Es raro que se hable de vos", comenzó por decir Dalia Gutmann en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live. Lo cierto es que la humorista no suele ser una persona mediática, por lo que no se sintió cómoda al estar en el foco de las polémicas, ya que sentía que no iba con su perfil

El calvario con sus hijos: Dalia Gutmann tuvo que dar explicaciones

Más allá de como pudiera llegar a sentirse personalmente, la humorista contó que la situación se volvió tan mediática que incluso quedaron afectados sus hijos. La pareja que conforman Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann es una de las más duraderas del mundo del espectáculo, por lo que llamó tanto la atención que estos rumores crecieran a tal velocidad.

Tanto fue el escándalo que se armó que un día la comediante escuchó una conversación que la alertó por completo: "¿Viste que están diciendo que papá y mamá se separaron?". Ahí fue cuando Dalia cayó en la cuenta de lo lejos que había llegado la situación, que hasta sus hijos empezaron a dudar de la relación entre ella y Sebastián.

Sin embargo, más allá del malestar que atravesó en aquel momento porque "ni sus hijos entendían qué estaba pasando", aseguró que el tema ya pasa desapercibido dentro de su relación. "Con Sebas ni hablamos de este tema, como que lo ignoramos. Ni con la terapeuta lo comenté. Hice como que esta noticia nunca pasó. Si alguien quiere decir que diga lo que quiera pero lo importante es la verdad", sentenció la humorista al respecto.