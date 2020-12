La cantante y fundadora del grupo "Miranda" compartió la anécdota con "La Chiqui".

Luego del éxito del podcast "Comedia", el guionista Adrián Lakerman se suma con "Humor en serio", un podcast de El Destape. Ahí se podrá encontrar un espacio para seguir repensando los procesos y cambios en el hacer reír a través de debates y entrevistas con personalidades ajenas al rubro. En el primer episodio, Juliana Gattas reveló una chistosa anécdota en la "mesaza" de Mirtha Legrand.

“Me retó la señora Mirtha Legrand en un almuerzo en el que no pude meter ni un bocadillo. Me estaba aburriendo muchísimo hasta que me enganché con un camarógrafo a hacer caras a la cámara, bizca, pelotudeces. Pasaban los bloques, yo no hablaba”, compartió Gattas, en plena entrevista.

Y, entre risas, agregó: “Antes del final del programa me dice (Mirtha) ‘te estuve viendo todo el programa que estabas haciendo caritas a cámara. Si te aburre te podés retirar’”. Además, la cantante compartió su visión del humor, parte fundamental para la generación del grupo Miranda!, junto a Ale Sergi y banda.

"Estoy convencido de que sí se puede, aunque no por eso hay que descuidar los espacios temporales, contextos e intenciones. Lo importante es que cumpla con el requisito primordial que es hacer reír. Sobre esta base hay que remarcar que no cualquiera puede meterse con ciertos temas: una cosa es que yo haga un chiste de judíos, lo cual tendría sentido lógico porque mi apellido es Lakerman, y otra cosa es que lo haga Nicolás Massot. O Ricardo Iorio. Me daría un poco de miedo", expresó Lakerman, en diálogo con El Destape.

"Humor en serio" son 8 episodios que se podrán escuchar desde este miércoles 9 de diciembre en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcasts. El segundo episodio contará con Martín Kohan como invitado.