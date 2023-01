El desesperado reclamo de justicia de "La China" Suárez: "Por vos también"

La actriz Eugenia "La China" Suárez hizo un pedido de reclamo desesperado en sus redes sociales y clamó por justicia.

Eugenia "La China" Suárez pidió justicia por Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado por su madre y su pareja, en una emotiva historia de Instagram que provocó conmoción entre los seguidores de la actriz.

"Justicia por vos también angelito", escribió "La China" Suárez sobre una fotografía del pequeño Lucio Dupuy, que falleció en noviembre de 2021. "Que las que te hicieron vivir este infierno paguen como corresponde. No te olvidamos", prosiguió en su mensaje.

"La China" Suárez pidió justicia por Lucio Dupuy.

La actriz cerró su reclamo uniéndose al hashtag #JusticiaPorLucioDupuy. Días atrás, el rapero Rusherking, su novio, pidió justicia por Fernando Báez Sosa -en medio del juicio a los acusados por su asesinato- y escribió: “Este es un momento muy importante, quería dedicar unas palabras. Hoy, 18 de enero, se cumplen tres años del asesinato de Fernando Báez Sosa y, desde mi puesto, quiero pedir justicia para Fernando y paz para su familia. Y que concienticemos, que acá la mayoría somos jóvenes, también para los papás y para los hijos, que repudiamos la violencia y no miremos para un costado, y nos ayudemos todos nosotros".

El próximo 2 de febrero se conocerá el dictamen que podría condenar a cadena perpetua a Magdalena Espósito Valenti, la mamá del fallecido Lucio Dupuy, y su pareja, Abigail Páez. Las mujeres que "agredieron de manera conjunta" al niño el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, y las lesiones provocadas lo llevaron a la muerte.

El calvario de La China Suárez en su cumpleaños: "No fue nadie"

"'La China' Suárez en un cumpleaños hizo lo de los tatuajes de henna", comenzó Luli Fernández, modelo que se desempeña como panelista del ciclo Socios del Espectáculo. Y el conductor Adrián Pallares agregó: "Pero me acuerdo que no fue nadie".

Las panelistas Paula Varela y Mariana Brey informaron que fue un cumpleaños de principios del 2022 y Rodrigo Lussich, fiel a su estilo ácido y sarcástico, sumó: "Bailaba sola con 20 personas alrededor". De esta manera, se suma un dato más a la teoría de que muchas de las amigas de Suárez le soltaron la mano tras el escándalo con Wanda Nara ocurrido a finales del 2021 tras la publicación de una historia de la botinera.

"La China" Suárez demostró que no le dan igual los eventos sociales de ese tipo en un reciente posteo de Instagram. Si bien la actriz aseguró que en la actualidad aprendió a tomarse esos momentos con más tranquilidad siempre quiso que todo sea perfecto en los festejos en su casa. "Hace no mucho entendí que se hace lo que se puede. Soy muy exigente y me angustiaba porque nunca llegaba a hacer todo. Quería que mis hijos estuvieran vestidos de blanco e impecables, yo maquillada y con vestido", soltó la artista sobre la última Navidad.

"También quería la mesa perfecta y poder cocinar lo que más le gustaba a cada invitado. Hoy, a mis 30 años, puedo decir que pasé una Navidad hermosa, porque todos tenemos salud y mis hijos estaban felices. Sé que se dan cuenta que hago todo mi esfuerzo para que tengan una noche inolvidable. Y lo más importante, estar juntitos. Feliz Navidad", concluyó Suárez, quien pasó la Nochebuena junto con Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores.