El desesperado pedido de L-Gante: “Alguien que me ayude”

El músico les mostró a sus seguidores una difícil situación que debió enfrentar. L-Gante tuvo una complicación en uno de sus viajes.

L-Gante vivió un dramático momento por un desperfecto en el avión donde viajaba, que obligó al cantante y a sus compañeros de viaje a hacer una parada fuera de los previsto. El trapero compartió un video en sus redes sociales e hizo saber a sus seguidores cuán duro fue el episodio que debió enfrentar.

En el breve clip que publicó, se puede ver al músico lanzar algunos chascarrillos sobre el desperfecto de la nave. Para llevar tranquilidad a sus fans y a los presentes allí. “Alguien que me ayude a empujar, que nos quedamos. Dale que arrancamos, otra vez. ¿Llegamos o no llegamos?”, comentó L-Gante sobre la avería técnica que el avión en el que viajaba tuvo.

Más tarde, el cantante publicó una imagen donde se mostró en tierra firme, tras haber llegado a destino. Sin lugar a dudas, ese posteo llenó de tranquilidad a los fanáticos de L-Gante, quien escribió: “Ahora sí”.

La respuesta de L-Gante a Enrique Pinti

“Cuando yo era chico, había un cantante folklórico que se llamaba Antonio Tormo, toda la gente que sabía de música lo tildaba de grasa, o a Alberto Castillo, pero tenían un éxito bárbaro y era lo que hoy en día podría ser L-Gante”, expresó Enrique Pinti en diálogo con Mitre Live, sobre cuán diferentes eran los consumos musicales hace 70 años, en comparación con la actualidad.

Pinti continuó con su descargo contra el músico y se expresó sobre la falta de talento artístico que vería en el intérprete de Malianteo 420: “Yo no le veo mucho talento. Por ejemplo, cuando era chico le veía talento a Antonio Tormo. Talento para meterse en el ambiente. Yo tenía diez años y decía que no cantaba tan mal, que no desafinaba. En cambio, a L-Gante no. Pero también uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”.

Como no podía ser de otra manera, L-Gante le respondió a Pinti y expresó: “Creo que me voy a retirar porque vi la noticia de un señor que se llama Enrique Pinti, dice que no tengo talento y soy grasa”. Por otro lado, en una de sus más recientes publicaciones, el músico compartió un mensaje alentador hacia los jóvenes: “Sos bueno, estás enfocado, todos los días proyectas algo nuevo , tenés una agenda/calendario completa de ocupaciones, trabajas mucho, pensás en tu futuro y estás acomodando tu vida y familia”.