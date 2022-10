El descargo de Roberto Funes Ugarte tras la denuncia por amenazas

El periodista se expresó mediante su cuenta de Twitter. Qué dijo.

Roberto Funes Ugarte utilizó sus redes sociales para realizar un descargo sobre lo sucedido con Milagros Amondaray, periodista de La Nación. El comunicador que trabaja en A24 y ahora en la conducción de Gran Hermano junto con Wanda Nara rompió el silencio y reveló qué sintió luego de la haber sido escrachado.

"Como corresponde me comunique con Milagros Amondaray de manera personal respecto a los dichos expresados en un mensaje que le envié a su cuenta de Instagram", inició el tuit de Robertito. Cabe recordar que todo empezó con la crítica la joven sobre la falta de química que se vio con Wanda Nara en Gran Hermano, motivo por el cual explotó de furia.

"Formo parte de un proyecto estupendo, el que anhelaba desde hace mucho y hacerlo. Me genera tanta ilusión, que al encontrarme con las diversas opiniones que produce, reaccioné de una manera inadecuada", precisó, pidiendo disculpas públicas por el exabrupto. "Creés que con tu artículo horrendo sos canchera y filosa, y encima te la das de crítica de cine y blá", fue uno de los mensajes enviados.

"Lamento lo sucedido Milagros, y espero encontrarte en algún momento y decírtelo en persona. Gracias", concluyó Funes Ugarte a través de su cuenta de Twitter. Por el momento, no hubo contrarespuesta de Milagros Amondaray y todo indica que la denuncia pública ya quedó solucionada.

Escándalo: un participante de Gran Hermano habría entrado por acomodo

Salió a la luz que Walter "Alfa" Santiago, actual participante de Gran Hermano 2022, habría ingresado al reality de forma dudosa. De acuerdo con estas versiones, "Alfa" no habría hecho el casting como el resto de los participantes, sino que alguien del ambiente televisivo lo habría llamado para participar.

Soledad Aquino, expareja de Marcelo Tinelli, contó que mantiene una amistad con Walter. Al conversar en LAM (América TV) al respecto, la mediática metió la pata y reveló información que podría poner en juego la presencia del hombre en el reality.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó a Soledad cómo se había hecho amiga de "Alfa", quien se codea con varios famosos del ambiente. "Yo lo conozco de chica, nos encontrábamos en Pepino, un barcito de San Isidro, cuándo éramos chicos. Él dice que me conoció de ahí. Yo no me acuerdo mucho esa época, pero él dice que me cruzó", explicó la madre de Candelaria Tinelli.

Cuando los panelistas de LAM le preguntaron cómo había logrado ingresar a la casa, Aquino reveló un dato que dejó impactados a todos en el set: "No fue al casting, él me contó que lo llamaron de Gran Hermano". Sin embargo, no especificó si fue un productor o una celebridad quien lo ayudó a acomodarse en el programa.