El contundente pedido de Esteban Lamothe contra Milei: "Un asco"

El famoso actor hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, en donde invitó a la reflexión a sus miles de seguidores.

Esteban Lamothe hizo un fuerte descargo en una entrevista y dijo lo que muchos pensaban de Javier Milei. El famoso actor se tomó unos minutos para hacer un comunicado en medio de la charla sobre su carrera e invitar a la reflexión a sus miles de seguidores de cara a las Elecciones 2023.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Lamothe profundizó sobre su perfil político y pidió que no voten al candidato de La Libertad Avanza. "Cuando veo imágenes de Milei, no es una persona que me den ganas de escuchar. Tiene como un tono un poco violento, que no me gusta, entonces me cuesta”, empezó por decir.

Asimismo, sumó: "Ahora que sacó tantos votos, yo decía que evidentemente no le presté atención, porque algún tipo de propuesta tendrá que la gente lo votó". Sin embargo, remató con un fuerte pedido para sus seguidores y la gente que estaba oyendo la entrevista: "No tiene que ganar Milei. No voten a Milei, no lo hagan. Es lo único que le puedo decir al pueblo argentino. Me parece que tiene unas formas horribles, que es un asco cómo se maneja, cómo grita y cómo insulta".

Por último, reflexionó que “es difícil conectar con alguien que propone algo tan violento” y que le "parece que es un disparate total y un peligro”. Sin embargo, sentenció: "Al mismo tiempo, quiero entender y escuchar a las personas que lo votaron, que también están requetepodridos. Hace 40 años que tienen lo mismo, viene uno y sale otro, y viene el otro y aquel, y la cosa no va ni para atrás ni para adelante. Esto es así".

Esteban Lamothe conmovió a todos por el drama que vivió en su adolescencia: "Espina clavada"

Esteban Lamothe dio a conocer una dura situación que vivió en su adolescencia y causó sorpresa con su revelación. El actor acudió como invitado al programa Noche al Dente en América TV, donde los entrevistados son consultados por las canciones que marcaron su vida y los motivos de sus elecciones.

El actor siempre ha mantenido un perfil bajo respecto de su vida privada en sus casi dos décadas de carrera, a pesar de haber salido con mujeres famosas como Julieta Zylberberg y Charo López. Por ese motivo llamó la atención que el protagonista de tiras como Educando a Nina y La 1-5-18 contara abiertamente un conflicto íntimo que vivió por un desamor adolescente.

"Era muy enamoradizo, bueno...era, me gusta el amor en general, todavía. Siempre fui muy noviero, desde los cinco años hasta ahora nunca estuve soltero", comentó Lamothe para contextualizar su elección por Don't Cry de Guns And Roses en la sección El disco de tu vida del ciclo de Fernando Dente. Y agregó: "Este era un tema que tenía con mi segunda novia y después ella me dejó y este tema me liquidó. Lo escuchaba en repeat y lloraba. Es un tema muy mis 14, mis 15 años. Me dejó por otro. Y era en la época en donde uno era virgen, estaba todavía tratando de avanzar, haciendo un trabajo muy fino, muy prolijo, de calidad, confiando en el paso del tiempo".

Lamothe continuó su descargo y contó que en aquel momento se fue a vivir a Buenos Aires. "Cuando fui para allá (su ciudad), al mes, me dejó por un muchacho de 19 años, yo tenía 15 años. La espina clavada acá todavía", concluyó el actor.