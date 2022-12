El comentario de Guillermina Valdés que pone nervioso a Tinelli: "No es el único"

Guillermina Valdés brindó declaraciones sobre su expareja Marcelo Tinelli y se refirió al tiempo libre que tiene desde que están separados.

Guillermina Valdés estuvo presente en un evento y fue interceptada por el móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. La actriz y empresaria habló de su momento personal tras la separación con Marcelo Tinelli e hizo un comentario sobre la presencia del conductor y su hijo en el Mundial Qatar 2022.

"Habitualmente cuando las mujeres se separan cambian el look y todo. Vos estás bomba siempre pero no te hiciste nada", le indicó el notero. "No, no me cambié el color de pelo. Más internos son mis cambios, no se ven tanto", respondió Guillermina con una sonrisa en la cara.

Inmediatamente, el periodista quiso saber de su vida sentimental tras haberse separado del conductor de Canta Conmigo Ahora. "¿Seguís solita? Porque siempre se te adjudica algún romance", preguntó. "¿Viste? Ya tuve como cuatro novios", expresó sin dar muchos detalles. Allí fue cuando comenzó a hablar de la estadía de Lolo, el hijo que tiene con Tinelli, en el Mundial Qatar 2022.

"Estoy saliendo un poco más. Tengo tres hijos más, no es el único. Pero están más grandes, así que me siento un poco rara por momentos de tener estos espacios, estos tiempos", confesó. Al mismo tiempo, dijo que está "disfrutando y feliz por él. Uno extraña un poco, pero cuando ve que está viviendo una experiencia así, me pone muy contenta".

Sin Tinelli, Guillermina Valdés pasará el verano con un famoso actor

Separada de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés apostó por un nuevo proyecto para el verano en Mar del Plata y estará muy cerca de un famoso galán de telenovelas argentino, que acaba de volver de Hungría tras grabar como jurado en la versión local de Bailando por un sueño. La primicia sobre el futuro de la actriz que recientemente fue parte del big show musical ¿Quién es la máscara? (Telefe).

Tal como publicó el portal web de Laura Ubfal, Valdés fue convocada para el elenco de la obra Los 39 escalones, que tuvo una temporada en el teatro Picadilly (Avenida Corrientes 1524) y ahora se presentará en Mar del Plata. Con el rol otrora encarnado por Andrea Rincón, la ex de Tinelli compartirá cartel con el galán Facundo Arana, conocido por las telenovelas Muñeca brava, Padre Coraje y Sos mi vida.

Los 39 escalones es un texto creado por Alfred Hitchcock y John Buchan, con 150 personajes interpretados por solamente 4 actores. Durante varias temporadas estuvo en cartel en Broadway, Londres, Madrid y 20 países en el mundo; y fue galardonada con dos premios Tony y un Laurence Olivier. En Los 39 escalones, un hombre con una vida aburrida, conoce a una misteriosa mujer que dice ser espía. Cuando la lleva a su casa, ella es asesinada. Antes de que se pueda dar cuenta, el hombre se encuentra perseguido por una organización llamada Los 39 Escalones que no le perderá pisada en una cacería humana por todo Estados Unidos.

La puesta argentina se completa con las actuaciones de Maxi de la Cruz y Freddy Villareal. De otras versiones locales participaron figuras como Fabiana García Lago, Fabián Vena, Fabián Gianolla, Nicolás Scarpino y Diego Ramos, entre otros. La dirección es de Manuel González Gil.