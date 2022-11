El calvario que vive El Chapu Martínez en el Mundial Qatar 2022: "Después el pibe se suicida"

El influencer está en el Mundial Qatar 2022 y vivió un calvario con algunos hinchas argentinos. Su descargo en redes.

"El Chapu" Martínez realizó un contundente descargo a través de sus redes sociales tras haber pasado un mal momento en el debut de Argentina frente a Arabia Saudita por el Mundial Qatar 2022. El influencer recibió una catarata de insultos y hasta se reveló que amenazaron a él y a su familia.

El artífice del video "traeme la copa, Messi" viralizado en el Mundial Brasil 2014, volvió al ruedo y está en Qatar como creador de contenido. Lejos de pasar una buena estadía, en la jornada del martes 22 de noviembre varios de sus colegas demostraron su apoyo y repudiaron los hechos sucedidos.

"Después el pibe se suicida y lloran todos… Después el jugador se retira y lloran todos", expresó Martín "Coscu" Pérez Disalvo, el reconocido streamer, quien en su cuenta de Twitter publicó varios mensajes a modo de reflexión, además de una conversación privada con Grego Roselló. "El padre del Chapu tiene 70 años, está que no da más porque teme por la salud del hijo", agregó.

Si bien el último posteo del "Chapu" cuenta con varios comentarios apoyándolo, lo ocurrido post derrota de Argentina por 2 a 1 frente a Arabia Saudita indica lo contrario. Sufrió amenazas hacia él y su familia, incluido su hijo, que tiene casi diez años de edad.

Frente a esta situación, el joven influencer utilizó su cuenta de Instagram para subir una historia breve, donde contó cómo se siente y aseguró que iba a lanzar un comunicado para describir lo que pasó. "No voy a hablar hasta mañana porque no puedo, pero sí quiero agradecerles a todos los que están compartiendo y dándome una mano. Estoy sobrepasadísimo, todo el día no pude, tengo a mi familia muy mal, muy angustiada, muy lejos. No quiero dejar de agradecer a los creadores de contenido que están haciendo mucha fuerza por esto, gracias guacho", expresó en llanto.

Estafaron al Chapu Martínez en Qatar

Martín "Chapu" Martínez denunció que lo estafaron con las entradas que compró para los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. El influencer compró los tickets unos meses antes para disfrutar de la Copa del Mundo que comenzará el próximo domingo 20 de noviembre, pero se encontró con algo inesperado. El vendedor no sólo lo estafó a él, sino que hizo la misma maniobra con más de 30 personas.

El instagramer que saltó a la fama tras su famoso video de "Traeme la Copa, Messi", antes del Mundial de Rusia 2018, aún no sabe si presenciará los encuentros del elenco nacional ante Arabia Saudita (22/11), México (26/11) y Polonia (30/11). Mientras tanto, sube distintas publicaciones a sus redes sociales en las que muestra su estadía en el país organizador del certamen. Ahora, a raíz de una denuncia que se filtró, se supo que el estafador es Julián Bisignano, quien creó una empresa para vender las entradas.

Según afirma el escrito al que accedió Clarín: "El 29 de septiembre de 2022, con total confianza por la cantidad de seguidores que tenía en su cuentas sociales y por la que el denunciado mismo transmitía, le compró a Julián Bisignano entradas para los tres partidos de la fase de grupos ante Arabia Saudita, México y Polonia, las cuales tenían un costo de dólares estadounidenses mil novecientos (U$$ 1.900) abonando una seña de dólares estadounidenses novecientos (U$$ 900)".

Al parecer, el influencer compró las entradas y le confirmaron que se las entregarían a mediados de octubre. Esto se atrasó un tiempo más, le aseguraron que a fines de dicho mes y luego a principios de noviembre. Esto nunca sucedió, Bisignano lo bloqueó de WhatsApp y, para colmo, otras treinta personas utilizaron el mismo medio para adquirirlas, pero también fueron estafadas por la empresa Starmine Agency.