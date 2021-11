El calvario que atraviesa Lía Crucet por su salud: "Peleándola"

La cantante atraviesa uno de los peores momentos de su vida, con un sinfín de enfermedades que afronta día a día.

El manager y pareja de Lía Crucet, Tony Salatino, se expresó sobre el duro estado de salud de la cantante de cumbia, quien sufre de esquizofrenia y demencia senil, además de haber sido sometida a una cirugía de cadera recientemente. En su descargo, el productor dio detalles angustiantes sobre la situación que atraviesa su madre.

"Está igual, no hay ningún avance ni nada de eso lamentablemente. Está en casa, y vamos a ver cómo superamos esto, porque la verdad cada vez estoy más destrozado, no puedo verla así, me agota porque tengo que trabajar y seguir, pero no la puedo dejar sola", reveló Salatino, e diálogo con Infobae.

El esposo de la voz de La Güera Salomé continuó en alusión a estado de su pareja: "Mi trabajo acá no existe, mi trabajo está en Buenos Aires, pero con quién la dejo si no tengo ni enfermera ni cuidadora 24 horas. Cuando las cosas pican es como se abre de gambas todo el mundo, yo lo siento así. Estoy solo con ella, y tiraré hasta donde pueda, quería buscarme un laburo y hacer una producción".

"No tengo la mano de nadie, estoy solo con ella, peleándola hasta donde pueda. Estoy agotado por todos los problemas, y en las obras sociales nadie quiere poner nada; hace dos años y medio que no laburamos, cómo se puede hacer, no hay manera de afrontar todo", siguió y cerró: "Yo esperaba un milagro, yo hice lo que haría cualquier persona que ama a su pareja, o a su madre, o a su hijo, pero bueno, si puedo soportarlo lo voy a soportar hasta donde pueda, no queda otra".

La indirecta del esposo de Lía Crucet a su hija, Karina

Tony Salatino se refirió al rol de Karina Crucet en esta situación y soltó: "Sin ofender a la hija, pero no tengo ayuda de nadie, y lo que tiene Lía no se lo deseo ni a mi peor enemigo porque es una situación horrible. Espero que la hija llame de vez en cuando para decirle por lo menos: ‘Hola mami, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís?’, porque habrá llamado desde que estamos acá cuatro veces y dijo que iba a venir, le prometió a ella, y no vino nunca".

"Todavía estoy esperando que venga a ver a la madre, no quiero conflicto con la hija pero es la verdad. Lo que menos quiero es tener peleas mediáticas, pero sino tiene ni que verme a mí si quiere, que venga a ver a la madre", cerró el esposo de la cantante.