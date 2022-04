El calvario de Érika Mitdank, ex de Ricardo Fort: "Antes de que se muera"

La famosa modelo y expareja de Ricardo Fort reveló el difícil momento que atraviesa a nivel personal y cuánto le cuesta enfrentar el día a día.

Supo estar en la cima de la televisión argentina en el año 2011 y brillar como una de las promesas jóvenes de la farándula, sin embargo decidió dar un paso al costado y hacer una carrera fuera de la pantalla chica tras separarse de Ricardo Fort. Se trata de Érika Mitdank, la modelo que inició un romance con el empresario gracias a su participación en ShowMatch. Pero ahora, la vida de la mediática es muy diferente a aquel entonces, ya que le toca atravesar una complicada situación.

Érika Mitdank tuvo su romance con Ricardo Fort luego de que él finalizara su noviazgo con Virginia Gallardo. En ese entonces, en ShowMatch organizaron un "concurso" para conseguirle una nueva pareja al empresario y ella quedó elegida. Sin embargo, tras el fallecimiento de Fort, la modelo se alejó de la televisión y se enfocó en otras áreas para su crecimiento personal, como por ejemplo las redes sociales. Precisamente, fue a través de su cuenta de Instagram que reveló el calvario que atraviesa.

Érica publicó un sticker de preguntas en sus historias de Instagram y dejó que sus seguidores le hicieran las consultas que quisieran. En este marco, un internauta consultó por el estado anímico de la modelo ya que "la notaba triste". "Un año antes de que se muera mi mamá empecé con una especie de depresión que hasta el día de hoy sigo teniendo y tratando", reveló Mitdank.

"Tengo la esperanza de que todo va a pasar y que voy a volver a ser la que siempre fui. Ahora hago terapia y tomo medicación, no me da vergüenza decirlo", admitió la modelo. Asimismo, confesó que su pareja era quien la acompañaba en este momento tan complicado, pero que ya no podía relacionarse con sus amigos ya que "se había alejado de todos". "Me metí para adentro (error). Pero es como me salió... ahora me cuesta horrores coincidir con ellos y verlos. Mis amigos me reclaman mucho, algunos se enojan, pero el que no vive en tus zapatos no sabe lo que es estar así. Hablar es fácil", develó.

La posibilidad de volver a la TV: una decisión tomada por Érica

Pese a que Érika Mitdank se lanzó a la fama gracias a su estrellato en la televisión, la modelo aseguró que no tiene intenciones de volver a la pantalla chica. Al menos, no hasta superar este problema de salud y volver a establecer los objetivos de su vida. "La televisión me parece un ambiente re de mierda", lanzó.

Además, pese a no formar parte de la televisión en este momento, Érica también puso en pausa sus demás actividades laborales. "No estoy en condiciones de trabajar, mi cabeza no ayuda... ¡pero sé que me haría bien! En algún momento volveré", sentenció al respecto.