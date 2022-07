El ataque de furia de Nito Mestre en pleno aeropuerto: "Desastre"

El cantante argentino protagonizó un tenso momento en medio del Aeroparque. Nito Mestre, muy enojado con una empresa de vuelos lowcost.

Nito Mestre se mostró muy enojado en medio del Aeroparque Jorge Newbery. El famoso cantante argentino se grabó haciendo un ferviente descargo contra una de las líneas aereas lowcost, asegurando que la misma es "un desastre".

Despotricando contra FlyBondi, Nito Mestre exhibió su malestar filmándose al lado del mostrador de dicha empresa. Sin filtros, el artista lanzó: "Desastre de FlyBondi, dicho por Nito Mestre. Un desastre, desastre. No viajen nunca más en FlyBondi. Posteado para internet".

Alrededor de las 16 horas del sábado, Nito Mestre subió este video en Instagram adjuntándolo con el siguiente mensaje escrito: "¡Qué desastre la línea aérea FlyBondi!". Los seguidores del cantante interactuaron rápidamente con él mediante los comentarios del posteo y se solidarizaron con su problema pese a no saber exactamente qué fue lo que pasó.

Nito Mestre liquidó a los antivacunas: "Soy rebelde, no boludo"

El histórico músico y referente del rock nacional Nito Mestre reflexionó en un posteo de Facebook sobre la eficacia de las vacunas para evitar internaciones y muertes por coronavirus. La idea fue reprochada por una usuaria de Facebook pero el ex Sui Generis respondió con una tajante aclaración que se hizo viral: "Soy rebelde, no boludo".

“Una pregunta sencilla, si el 80 % de los internados en terapia son no vacunados, aparte ya está probado (y lo digo por propia experiencia) que si estás vacunado la pasás muy suave, no tenés riesgo de terminar internado ni de morir, ¿por qué todavía hay antivacunas?”, interrogó Mestre, a través de sus redes. Y completó: “Me llama la atención nomás… ¿Es ignorancia o mala información? ¿Si no qué es?”.

Minutos después, una usuaria le respondió: “Yo lo respeto mucho como artista, pero ustedes eran rebeldes en contra del sistema y ahora no entiendo esta sumisión. La verdad me decepciona bastante, años de carrera y de trayectoria, no sé, no entiendo”.

El excompañero de dupla de Charly García no se achicó y replicó: “Si hubieses estudiado medicina como yo hice, con padre médico también y rodeado de médicos, tal vez entenderías". Y concluyó, categórico: "Soy rebelde, no boludo”.