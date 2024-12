Duro revés para Radio Mitre: la esposa de Lanata "se dio vuelta" y anunció lo peor.

Jorge Lanata está internado desde el pasado mes de junio en terapia intensiva con pronóstico desesperanzador y su prolongada estancia en el Hospital Italiano llevó a Radio Mitre a pensar una programación para el 2025 que no lo incluya en la grilla. La polémica decisión del Grupo Clarín, mientras el periodista lucha por su vida, habría sido advertida por su esposa, la abogada Elba Marcovecchio, quien habría llegado a tomar una terminante decisión.

Según información de la periodista Laura Ubfal, la abogada Elba Marcovecchio habría llevado a Radio Mitre a juicio para que la emisora cumpla el contrato firmado con Jorge Lanata para el cual estaría contratado todo el 2025. La intención de la letrada sería que la radio pague todo el año, con Lanata al aire o no.

La decisión de Marcovecchio pone contra las cuerdas a Radio Mitre, que está en medio de la búsqueda del reemplazo de Lanata y enfrenta una crisis ante la baja del share de la radio por su ausencia. Aunque circularon los nombres de Jorge Fernández Díaz, Nelson Castro, Alejandro Fantino y Jonatan Viale como posibles reemplazantes, en las últimas horas estaría resonando fuerte el nombre de Marcelo Bonelli.

Dolor nacional por el anuncio sobre la salud de Jorge Lanata: "No se le puede mentir a la gente"

Días atrás, y tras varias recaídas de Lanata, su esposa Elba Marcovecchio reconoció lo peor: "A la gente no se le puede mentir". En diálogo con Ángel de Brito en LAM (América TV), la abogada habló sobre el estado en el que se encuentra Lanata y totalmente conmovida señaló: "Qué difícil decir cómo estoy. No sé qué contestarte. No sé… Estoy como con una mezcla, angustiada, esperanzada, con fe… quizás es muy profundo para esta hora, pero hay momentos donde es muy difícil sentir. Yo prefiero ver a los chicos, el trabajo".

"Jorge es un gladiador, la está peleando, es increíble la batalla que está dando, a mí me llena de orgullo. Me quebraste de entrada… no te voy a negar que tengo miedo. Pero el miedo tiene ese trípode entre la angustia y la ansiedad de no saber dónde estás parado y es una sensación hasta primitiva. Ya van seis meses, cada día que pasa en terapia es algo que no cuenta a favor", agregó con dolor sobre Lanata. Y sumó: "El estado de Jorge es oscilante. A mí eso me hace que a la noche no duerma. Yo lo extraño. Yo quiero verlo en la rehabilitación, quiero verlo en casa. Yo lo veo a Jorge atrás, yo lo veo. Él está. Yo soy muy espiritual. Es difícil, porque es increíble ver a alguien tan grandote, tan fuerte, tan protector como es Jorge, vulnerable. Es esa cuestión… es difícil. Es durísimo un hospital".

Además, Elba reveló como se preocupa porque el periodista se entere de las noticias más importantes: "Te terminás transformando un poco en loco. Parece que fuera un escenario de La Vida es Bella. Yo le hablo, le pongo música. Él conecta mucho con la música clásica. Yo le conté sobre la condena a Cristina… prefiero no decir cómo reaccionó. También le cuento mis cosas, mi día a día. A Jorge le encantan los chismes. Él está en terapia y es un día a día… cómo te lo explico, Jorge tiene un montón de cositas chiquititas que están ahí dando vueltas. Hay una realidad. A la gente no se le puede mentir, si él estuviera bien estaríamos programando el traslado. He tenido que ir algunas noches porque me preocupé, son cuestiones que no trascienden porque gracias a Dios no pasa nada".